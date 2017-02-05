Астанинский «Барыс» в пятый раз подряд обыграл рижское «Динамо»
5 февраля 2017, 20:04
Победа позволила «Барысу» подняться на 13-е место чемпионата КХЛ.
Астанинский «Барыс» выиграл у рижского «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.
Матч, проходивший на льду Нового Ледового дворца в Астане, завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственная шайба на счету Кевина Даллмэна.
Отметим, что это уже пятая победа «Барыса» кряду над латвийской командой: ранее казахстанцы также добивались успеха — 3:2, 3:2, 5:1, 3:2. Последнее поражение от «Динамо» (4:5 Б) датировано 22 ноября 2013 года.
Сегодняшняя победа позволила «Барысу» подняться на 13-е место чемпионата КХЛ.
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