В Усть-Каменогорске слепого мужчину пытались выгнать из автобуса

Инвалид говорит, что теперь испытывает страх перед поездками в автобусе – вдруг на него снова посыпятся оскорбления?..

В областном центре произошел возмутительный случай. 43-летнего инвалида по зрению кондуктор пыталась высадить из автобуса, аргументируя это тем, что на данном маршруте он якобы не имеет права ездить бесплатно. По словам незрячего горожанина, женщину поддержала большая часть пассажиров. Инвалид подал в суд, но отсудил лишь мизерную компенсацию морального ущерба. В свою очередь, кондуктор заявила, будто не знала о том, что на данном маршруте действуют льготы. В ситуации разбирался корреспондент YK-news.kz.

У Анатолия Тютюнькова первая группа инвалидности по зрению. Но, несмотря на недуг, он не сидит дома — старается жить полной жизнью, постоянно выбирается в город с окраины, где проживает. К Анатолию Васильевичу прикреплена сопровождающая из общества слепых.

— Она вместе со мной совершает покупки, помогает получить пособие, — рассказывает Анатолий Тютюньков.

Мужчина живет далеко от центра города — в районе аэропорта — и вынужден постоянно пользоваться общественным транспортом. В автобусах он ездит бесплатно, предъявляя удостоверение об инвалидности по зрению.

Второго августа 2016 года Анатолий Тютюньков сел в автобус № 351 на площади Ушанова. Этот маршрут является пригородным. Сопровождающая с ним не поехала, она лишь завела мужчину в салон и предупредила пассажиров.

— Помимо меня, у нее еще два подопечных, — поясняет Анатолий Васильевич.

В конечном пункте назначения Анатолия Тютюнькова должен был встретить отец. Это была не первая поездка Анатолия Васильевича, однако именно она стала для мужчины сущим кошмаром. Как рассказал Анатолий Тютюньков, с ним стала скандалить женщина-кондуктор, которая в не очень учтивой форме заявила мужчине, что на пригородном маршруте никакие льготы не действуют. И потребовала, чтобы инвалид вышел из автобуса.

— Я просто опешил, — вспоминает Анатолий Васильевич. — Это для меня очень серьезная угроза была бы, выйди я из автобуса! Куда я пойду? Для незрячего человека это опасно для жизни.

Анатолий Васильевич пытался спорить с кондуктором. Но куда уж там.

— Она мне заявляла, мол, "почитай, там написано", — рассказывает свою версию событий Анатолий Васильевич. — А как я прочитаю?

По словам мужчины, на протяжении пути автобус трижды останавливали, чтобы его высадить, поскольку платить за проезд он решительно отказывался.

— Кондуктор стала настраивать против меня пассажиров. Она неоднократно обращалась к людям в салоне, говорила, что удостоверение незрячего я наверняка украл или купил, — делится своей версией событий Анатолий Васильевич.

Из-за задержки движения начали проявлять недовольство пассажиры.

— Помню, какая-то пенсионерка возмущалась: "Если ты это удостоверение купил, так молчал бы, а то еще и огрызаешься". На меня обрушился ушат помоев, одна женщина кричала: "Морду тут тебе некому набить!" — с ужасом вспоминает инвалид. — Я боялся, что не доберусь до места, что меня просто выкинут из автобуса. Все мои оправдания лишь подогревали ярость кондуктора и части пассажиров. Был такой накал страстей, что моя знакомая, которая ехала тем же рейсом, побоялась открыто за меня заступиться. Меня к этому моменту уже трясло от публичного унижения.

До места назначения Анатолий Васильевич все-таки добрался. В салоне были пассажиры, которые разделяли его точку зрения и даже предлагали купить ему билет.

— Я благодарен этим людям, но не мог принять у них денег. На мой взгляд, это подачка, а я всего лишь хотел воспользоваться своим законным правом на бесплатный проезд, — поясняет свою позицию Анатолий Тютюньков.

Как рассказал мужчина, роковая поездка не прошла для него бесследно. Стресс усугубил имеющиеся проблемы со здоровьем — по словам Анатолия Васильевича, его несколько дней мучили головные боли, подскочило артериальное давление. Он решил не оставлять это просто так.

— С грубостью кондукторов я сталкиваюсь не в первый раз, — говорит мужчина. — Некоторые считают себя королевами, будто автобус принадлежит лично им. Но случай, который произошел в 351-м номере, стал последней каплей. Я был публично унижен, оскорблен всего лишь потому, что отстаивал свои права. Любой человек может оказаться на моем месте. Я решил, что такое нельзя терпеть.

Первоначально Анатолий Тютюньков пожаловался в ТОО "Vosca", которое обслуживает маршрут. В жалобе он предупредил, что намерен требовать через суд компенсацию за моральный ущерб.

— Уже на следующий день мне позвонила эта кондуктор и в этот раз разговаривала совсем по-другому, — рассказывает свою версию событий мужчина. — Плакала, говорила: "Да я повешусь, да у меня нет денег".

Анатолий Васильевич составил иск в суд на ТОО "Vosca" и того самого кондуктора — 31-летнюю Татьяну Иванову (фамилия изменена по этическим соображениям). С юридическими вопросами ему помогала председатель ОО "Бірге" Лидия Ситникова.

— Разумеется, такие инциденты не следует оставлять безнаказанными, — говорит госпожа Ситникова. — Пора усвоить, что никто не вправе унижать и оскорблять гражданина, который претендует на льготы.

В первоначальном заявлении истец требовал от компании-перевозчика и кондуктора публичного извинения через средства массовой информации. Однако потом отказался от иска в отношении ТОО, так как маршрут арендован ИП, который занимался перевозками. Персонал же числится в ТОО "Vosca". Это подтвердил директор ТОО "Vosca" Канат Калелов.

— Действительно, маршрут принадлежит нам, а работает на нем ИП, — сказал господин Калелов.

От Татьяны Ивановой Анатолий Тютюньков потребовал компенсацию морального ущерба — 100 тысяч тенге.

Компания-перевозчик оперативно отреагировала на случившееся и уже через день принесла извинения.

"ТОО Vosca выражает свои извинения по поводу сложившейся конфликтной ситуации касательно некорректного поведения кондуктора автобуса № 351 Ивановой Татьяны. С кондуктора была взята объяснительная. Все собранные материалы по данной ситуации были рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам Ивановой был объявлен строгий выговор и проведен внеплановый инструктаж", — говорится в официальном письме за подписью директора фирмы-перевозчика Каната Калелова.

В суде кондуктор не признала иск. Женщина утверждала, что и слова плохого не сказала слепому пассажиру. А ругательства и оскорбления якобы выкрикивали другие пассажиры общественного транспорта. По словам Татьяны, конфликт возник из-за недопонимания.

— Я просила предъявить документ, что мужчина — инвалид по зрению, на что он ответил, что удостоверение осталось у сопровождающей, — рассказала YK-news.kz свою версию произошедшего Татьяна Иванова. — У мужчины при этом не было ни белой трости, ни очков, которые должны находиться у инвалида первой группы по зрению. У него начался конфликт с пассажирами после того, как одна пенсионерка заподозрила, что мужчина — не слепой. Я в скандале участие не принимала, так как нам это запрещено. Я даже хотела помочь ему выйти на его остановке, но мужчина грубо ответил, что в моих услугах не нуждается. Также за него хотели заплатить другие пассажиры, но он отказывался.

По версии Ивановой, после того, как в ТОО "Vosca" на нее пришла жалоба, она пыталась урегулировать конфликт, но Тютюньков требовал выплаты компенсации, а также того, чтобы Татьяна выступила на телевидении с извинениями.

— Услышав сумму, которую он запросил, я оторопела и заплакала, — говорит женщина. — Я физически не могла выплатить эти деньги, так как на моем обеспечении двое детей и муж-инвалид. Работаю я одна.

До суда дело все-таки дошло, и завершился он в пользу Анатолия Тютюнькова. Правда, вместо требуемых 100 тысяч тенге ответчица должна выплатить лишь десятую часть этой суммы. На решение суда повлияло наличие у ответчицы иждивенцев — двоих детей и мужа-инвалида.

Во время разбирательства сторона истца доказала: как инвалид первой группы по зрению, он имел право ездить на этом автобусе бесплатно.

"В письме председателя Ассоциации "Союз автоперевозчиков Восточного Казахстана" от 22 февраля 2016 года, адресованного председателю Восточно-Казахстанского филиала ОО "Казахстанское общество слепых", сообщается, что инвалидам первой и второй групп по зрению на всех регулярных маршрутах города Усть-Каменогорска, обслуживаемых автобусами, предоставляется бесплатный проезд за счет средств перевозчиков", — сообщается в решении суда.

Сама же Иванова в разговоре с корреспондентом YK-news.kz сделала неожиданное заявление.

— Я не знала о наличии льгот на этом маршруте! Оказалось, что бесплатный проезд для инвалидов по зрению ввели еще в марте 2016 года, но узнала я об этом только тогда, когда поступила жалоба на меня. Начальство нас просто не предупредило! Фактически компания меня подставила, и в этом разбирательстве я стала крайней, — считает Татьяна. — Теперь мне надо уплатить компенсацию и расходы на адвокатов. Откуда я возьму деньги при моей мизерной зарплате?

Директор ТОО "Vosca" Канат Калелов утверждает обратное.

— Когда мы ввели льготы, сотрудников компании об этом предупреждали, — поясняет господин Калелов.

Как бы там ни было, в ТОО "Vosca" Татьяна Иванова больше не работает. Она по-прежнему трудится кондуктором, но в другой компании.

Что касается Анатолия Тютюнькова, то он тоже не вполне доволен исходом дела. На данный момент судебное решение, вынесенное в ноябре, не исполнено. Взысканием долгов будет заниматься судебный исполнитель.

— Получается, инвалидов можно публично оскорблять, грозить им — и отделаться мизерным взысканием, — вздыхает Анатолий Васильевич. — У меня после этого инцидента остался страх перед общественным транспортом. Я просто боюсь общаться с кондукторами.