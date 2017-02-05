Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Фанаты оригинально поздравили Дениса Тена с победой

5 февраля 2017, 21:20

Болельщики в масках с портретом фигуриста спели песню о его спортивных достижениях, фанатской поддержке и о том, как его любит казахстанская публика.


Казахстанская фан-группа Дениса Тена подготовила для фигуриста необычный флешмоб, который был продемонстрирован самому спортсмену по итогам его выступлений, передает Казинформ.

Болельщики в масках с портретом фигуриста спели песню о его спортивных достижениях, фанатской поддержке и о том, как его любит казахстанская публика.

Напомним, 4 февраля Денис Тен принес Казахстану десятое «золото» Универсиады, по итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 266,97 балла), второе место занял японский спортсмен Кэйдзи Танаке (252,09), «бронза» досталась представителю сборной Швеции Александру Майорову (246,56).

Как позже признался спортсмен, свою победу он посвятил памяти бабушки, которая недавно ушла из жизни. Кроме того, Денис Тен рассказал о том, как проходит подготовка к следующим стартам, а также о том, почему не смотрит выступления соперников перед выходом на лед.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...