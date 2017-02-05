Фанаты оригинально поздравили Дениса Тена с победой

Болельщики в масках с портретом фигуриста спели песню о его спортивных достижениях, фанатской поддержке и о том, как его любит казахстанская публика.

Казахстанская фан-группа Дениса Тена подготовила для фигуриста необычный флешмоб, который был продемонстрирован самому спортсмену по итогам его выступлений, передает Казинформ.

Болельщики в масках с портретом фигуриста спели песню о его спортивных достижениях, фанатской поддержке и о том, как его любит казахстанская публика.

Напомним, 4 февраля Денис Тен принес Казахстану десятое «золото» Универсиады, по итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 266,97 балла), второе место занял японский спортсмен Кэйдзи Танаке (252,09), «бронза» досталась представителю сборной Швеции Александру Майорову (246,56).

Как позже признался спортсмен, свою победу он посвятил памяти бабушки, которая недавно ушла из жизни. Кроме того, Денис Тен рассказал о том, как проходит подготовка к следующим стартам, а также о том, почему не смотрит выступления соперников перед выходом на лед.