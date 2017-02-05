Президент Эстонии прошла 50-километровую дистанцию лыжного марафона

Керсти Кальюлайд заняла 70-е место на престижном лыжном марафоне в Финляндии "Финляндия-Хиито".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прошла 50-километровую дистанцию свободным стилем среди женщин на престижном лыжном марафоне в Финляндии "Финляндия-Хиито", заняв 70-е место. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Delfi.

По данным СМИ, Кальюлайд удалось завершить дистанцию за 4 часа и 7 минут. Всего в марафоне приняли участие 215 женщин. На соревнования также пришёл и супруг президента Эстонии Георгий-Рене Максимовский.

Стоит отметить, что Кальюлайд известна своим спортивным образом жизни. В прошлые выходные она участвовала в конькобежном марафоне на 30 метров.