В Бангладеш нашли девочку-дерево

Медики делают обнадёживающие прогнозы и намерены справиться с болезнью, пока наросты не появились по всему телу.

У 10-летней девочки Саханы Хатун из Бангладеш — генетическая болезнь, из-за которой её тело покрывается наростами, внешне похожими на древесную кору. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AFP.

Впервые редкая болезнь проявила себя четыре месяца назад, когда на лице Саханы выросла первая бородавка. Отец девочки тогда не придал этому значения. Известно также, что мать малышки умерла, когда той было 6 лет.

Врачи опасаются, что девочка из Бангладеш может стать первой женщиной в истории, у которой выявлен синдром "человека-дерева".

Вскоре болезнь начала быстро прогрессировать, тогда отец с дочерью поехали из своей маленькой деревушки в столицу Бангладеш Дакку, чтобы там обратиться за медицинской помощью.

— Мы очень бедны. Я очень надеюсь, что врачи удалят наросты с лица моей прекрасной дочери, — цитирует AFP отца девочки Мохаммада.

Врачи опасаются, что Сахана может стать первой женщиной, которую настиг страшный недуг. Впрочем, на данный момент медики делают обнадёживающие прогнозы и намерены справиться с болезнью, пока наросты не появились по всему телу.

Фото: AFP