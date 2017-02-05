Казахстанские хоккеисты победили Швецию и вышли в полуфинал Универсиады-2017

7 февраля в полуфинале Казахстан встретится с Чехией.

В четвертьфинальном матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Швеции, пишет Sports.kz.

В первом периоде казахстанец Константин Савенков открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Кирилл Савицкий, Никита Михайлис и Алексей Анциферов поразили ворота шведов.

7 февраля в полуфинале Казахстан встретится с Чехией, которую ранее обыгрывал в групповом этапе со счетом 8:0.

Казахстан — Швеция 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 — 10:15 Савенков (Бурделев). В равенстве

2:0 — 42:14 Савицкий (Михайлис, Гренц). В большинстве

3:0 — 47:51 Михайлис (Савицкий, Акользин). В большинстве

4:0 — 57:12 Анциферов (Асетов, Сагадеев). В равенстве

Вратари: Полуэктов — Хансен

Штрафы: 10:10 (2:2, 6:4, 2:4).