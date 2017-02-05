Казахстанская теннисистка Путинцева проиграла финал турнира в Санкт-Петербурге
5 февраля 2017, 22:24
Победу одержала француженка Младенович.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в финале турнира в Санкт-Петербурге встретилась с Кристиной Младенович из Франции, пишет Sports.kz.
По итогам трех сетов казахстанка уступила сопернице — 2:6, 7:6, 4:6.
Стоит отметить, что финалистке турнира полагается 70 880 долларов призовых.
Напомним, спортсменка была уверена, что титул уже у нее в кармане.
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