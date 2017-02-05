Казахстанская теннисистка Путинцева проиграла финал турнира в Санкт-Петербурге

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в финале турнира в Санкт-Петербурге встретилась с Кристиной Младенович из Франции, пишет Sports.kz.

По итогам трех сетов казахстанка уступила сопернице — 2:6, 7:6, 4:6.

Стоит отметить, что финалистке турнира полагается 70 880 долларов призовых.

Напомним, спортсменка была уверена, что титул уже у нее в кармане.