Казахстанская теннисистка Путинцева проиграла финал турнира в Санкт-Петербурге

5 февраля 2017, 22:24

Победу одержала француженка Младенович.


Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в финале турнира в Санкт-Петербурге встретилась с Кристиной Младенович из Франции, пишет Sports.kz.

По итогам трех сетов казахстанка уступила сопернице — 2:6, 7:6, 4:6.

Стоит отметить, что финалистке турнира полагается 70 880 долларов призовых.

Напомним, спортсменка была уверена, что титул уже у нее в кармане.


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