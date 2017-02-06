Андре Уорд обвинил команду Головкина в пустых заявлениях
6 февраля 2017, 00:29
При этом чемпион считает Головкина отличным бойцом.
Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд дал интервью, в котором прокомментировал свою попытку получить бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, пишет tofight.ru.
Как заявил спортсмен, он пытался получить бой с казахстанцем до перехода в полутяжелый вес. «После всех пустых заявлений его команды я просто умыл руки и ушел. Бой должен был состояться до поединка с Ковалевым. Это не был бы легкий бой, потому что Головкин – отличный боец. Он просто не состоится из-за разницы в весе».
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com