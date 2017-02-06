Андре Уорд обвинил команду Головкина в пустых заявлениях

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд дал интервью, в котором прокомментировал свою попытку получить бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, пишет tofight.ru.

Как заявил спортсмен, он пытался получить бой с казахстанцем до перехода в полутяжелый вес. «После всех пустых заявлений его команды я просто умыл руки и ушел. Бой должен был состояться до поединка с Ковалевым. Это не был бы легкий бой, потому что Головкин – отличный боец. Он просто не состоится из-за разницы в весе».