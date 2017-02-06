В Алматы сняли на видео ехавший перед кортежем полицейский автомобиль

По некоторым утверждениям, заказать услугу сопровождения полицейским автомобилем можно вполне законно.

В Алматы сняли на камеру видео кортежа, перед которым следовала полицейская машина, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован на странице zhest_kz в социальной сети Instagram.

Авторы видеоролика заинтересовались, сколько стоит эта услуга. Комментаторы предположили, что автомобиль сопровождал автоколонну после выписки женщины из роддома. На одном из автомобилей видна надпись «Дорогая, спасибо за сына!».

По некоторым утверждениям, заказать услугу сопровождения полицейским автомобилем можно вполне законно. Как заявили комментаторы, стоимость услуги составляет 520 тысяч тенге.

Автоколонна выехала из района рынка "Алтын-Орда" и двигалась в сторону Каскелена.