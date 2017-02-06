Представитель ДНР: Готовится наступление по всему фронту в Донбассе

Украинские силовики перебрасывают силы в Донбасс, что говорит о подготовке ими наступления по всей линии фронта, заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Об этом пишет РИА Новости.

"В район Волновахи прибыли подразделения Нацгвардии Украины. Оголяя крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на донецком и мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й бригады в полном составе из Харьковской области в зону проведения "террористической операции", — сказал Басурин.

По его словам, также из Урзуфа в Мариуполь прибыли три батальона из националистического подразделения "Азов".

"Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры", — добавил Басурин.

Он пояснил, что украинские силовики концентрируют основные силы на донецком направлении. Кроме того, они перебросили в Донбасс восемь ракетных тактических комплексов "Точка-У" — два прибыли на территорию коксохимического завода в Авдеевке, еще шесть выгрузили на железнодорожной станции в Новобахмутовке.

В конце января 2017 года ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.

Фото © AFP 2017/ Aleksey Filippov