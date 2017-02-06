В Румынии более 400 тысяч человек требуют отставки правительства

Порядка 400 тысяч человек вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов, сообщает РИА Новости.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

Как сообщает Digi24, самая масштабная акция протеста проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собралось около 250 тысяч человек. Люди продолжают приходить на площадь. Местные СМИ уже объявили, что это самый крупный митинг за последние несколько дней подряд. Акция проходит мирно. Манифестанты утверждают, что не верят правительству, и требуют его отставки. Люди подчеркивают, что не прекратят протесты, пока не добьются отставки кабмина. Протестующие исполнили гимн Румынии. В руках у манифестантов государственные флаги страны и плакаты с лозунгами против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгней.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну ранее заявил в интервью местному телеканалу, что не намерен уходить в отставку.

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