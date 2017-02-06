Наказать налоговиков за необоснованные уголовные дела потребовал премьер-министр Б. Сагинтаев

В Астане состоялось заседание правительства Казахстана. В ходе встречи премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по исполнению задач, поставленных 3 февраля Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым на расширенном заседании правительства, передает Today.kz. Сагинтаев отдельно отметил тему улучшения бизнес-климата и потребовал наказать всех, кто инициировал уголовные дела по итогам необоснованных проверок фискальных органов.

«Как отметил Президент, по этому направлению сделано немало, но регуляторная нагрузка на бизнес растет. С одной стороны, мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов. С другой стороны, за это время количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличилось в 1,7 раза, из которых 85 процентов - акты акиматов и маслихатов. Поручаю министерствам национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе», - сказал премьер-министр.

Сагинтаев напомнил о том, что контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство, из них 45 - центральных, а к предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований.

«В этой связи поручаю в месячный срок министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» завершить масштабную ревизию всех контрольно-надзорных функций и внести предложения в правительство. В первую очередь надо сократить завышенные требования к бизнесу и адмбарьеры. Все необходимые изменения в адмакты необходимо принять в текущем году. Также внести предложения по сокращению численности проверяющих органов», - поручил руководитель правительства.

Как сказал премьер, много нареканий со стороны Главы государства было к деятельности налоговых органов.

«Это касается необоснованных проверок и сложности применения налогового законодательства на практике. Бахыт Султанов, Вам нужно перестроить работу комитета госдоходов. Разберитесь в месячный срок вместе с генеральной прокуратурой по необоснованно заведенным уголовным делам. Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела», - подчеркнул Сагинтаев.