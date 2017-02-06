Налоговые поступления в бюджет в 2017 году будут в целом соответствовать структуре ВВП Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Today.kz.

«Если говорить про поступление налогов, то оно в целом будет соответствовать структуре ВВП. Горнодобывающий сектор будет оставаться основным источником бюджетных средств, в том числе из-за того, что налогообложение горнорудной отрасли намеренно сделано более тяжелым по сравнению с малым и средним бизнесом. Мы обрабатывающую промышленность и МСБ стараемся от налогов избавить, а так называемые «базовые» отрасли несут полноценную налоговую нагрузку», - сообщил министр.

Касаясь изменений в Налоговом кодексе, Сулейменов отметил, что будет вестись поиск «налоговых стимулов для отраслей новой экономики, их стимулирования и модернизации».

«Так что главная задача и главный посыл - налоговая нагрузка на экономику не должна увеличиваться», - подытожил спикер.

4 февраля для выработки мер по исполнению поручений Президента состоялось совещание членов кабмина. В ходе встречи Сагинтаев затронул тему улучшения бизнес-климата и потребовал наказать всех, кто инициировал уголовные дела по итогам необоснованных проверок фискальных органов. На заседании стало известно также о том, что после требования Назарбаева уволить всех действующих сотрудников ТОО «СК-Фармация» председатель правления компании Нуржан Алибаев подал в отставку.

Во время встречи глава кабмина призвал министров решать вопросы самостоятельно: премьер запретил канцелярии принимать письма и инициировать правительственные совещания по вопросам, касающимся исключительно компетенции обратившегося госоргана.

Сагинтаев поручил ускорить процесс завершения приватизации предприятий, а министра нацэкономики обязал проводить ежемесячный мониторинг графика реализации. Кроме того, премьер-министр дал поручение министерству национальной экономики в двухнедельный срок выработать решение по созданию нацкомпании, которая будет заниматься вопросами экспорта и импорта.

Также глава правительства поручил пригласить руководителей предприятий, отказывающихся увеличивать долю местного содержания в выпускаемой продукции, на совещание в правительство для обсуждения сложившейся ситуации, отметив, что эти вопросы будут на его личном контроле.

Отдельно премьер-министр затронул тему рассмотрения бюджетных заявок от акиматов регионов. Сагинтаев поручил отклонять проекты от акиматов, которые можно реализовать через механизмы государственно-частного партнерства.

Кроме того, министерствам по инвестициям и развитию, а также финансов было поручено создать единую IT-платформу по закупкам и производителям.