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Снегопад ожидается в понедельник

6 февраля 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.


В северо-западной половине и на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Карагандинской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, днем Акмолинской областях местами ожидается ветер 15-22 м/с, метель.

В Атырауской области местами – метель, туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами - ветер 15-20 м/с, метель, туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем -7°, преимущественно ясно.

В Астане днем -20°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: RussInfo.net

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