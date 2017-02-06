Снегопад ожидается в понедельник
6 февраля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В северо-западной половине и на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Карагандинской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, днем Акмолинской областях местами ожидается ветер 15-22 м/с, метель.
В Атырауской области местами – метель, туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами - ветер 15-20 м/с, метель, туман.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем -7°, преимущественно ясно.
В Астане днем -20°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: RussInfo.net
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