6 февраля, Универсиада: "Золотой" шанс Казахстана в лыжных гонках
6 февраля 2017, 06:15
Также в этот день состоится финал в женском хоккее.
6 февраля, копилка сборной Казахстана может пополниться еще несколькими медалями. Завоевать "золото" будет по силам лыжникам, у которых состоятся две эстафеты (у мужчин, у женщин), сообщает Vesti.kz.
Кроме того, в женском хоккее пройдет финал.
С подробным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 можно ознакомиться в анонсе дня от Vesti.kz.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом;
Кто: Мария Григорова;
Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины, женщины;
Кто: Федор Мезенцев, Федор Андреев;
Во сколько: Начало в 11:30
Вид спорта: Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 4 по 7,5 километров, женщин 3 по 5 километров;
Кто: Мужская и женская сборные Казахстана;
Во сколько: Начало в 11:00
Вид спорта: Фристайл. Лыжный кросс. Мужчины, женщины. Квалификация;
Во сколько: Начало в 11:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;
Кто: Казахстан - Великобритания;
Во сколько: Начало в 13:00
Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (500 метров);
Кто: Ким Лонг А, Крестова Анастасия, Анита Нагай, Нурьерген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша;
Во сколько: Начало в 14:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матч за третье место;
Кто: Китай - США;
Во сколько: Начало в 16:00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Финал;
Кто: Россия - Канада;
Во сколько: Начало в 20:00
Фото с сайта almaty2017.com
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