6 февраля, Универсиада: "Золотой" шанс Казахстана в лыжных гонках

Также в этот день состоится финал в женском хоккее.

6 февраля, копилка сборной Казахстана может пополниться еще несколькими медалями. Завоевать "золото" будет по силам лыжникам, у которых состоятся две эстафеты (у мужчин, у женщин), сообщает Vesti.kz





Кроме того, в женском хоккее пройдет финал.





С подробным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 можно ознакомиться в анонсе дня от Vesti.kz.





Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом;

Кто: Мария Григорова;

Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны





Вид спорта: Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины, женщины;

Кто: Федор Мезенцев, Федор Андреев;

Во сколько: Начало в 11:30





Вид спорта: Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 4 по 7,5 километров, женщин 3 по 5 километров;

Кто: Мужская и женская сборные Казахстана;

Во сколько: Начало в 11:00





Вид спорта: Фристайл. Лыжный кросс. Мужчины, женщины. Квалификация;

Во сколько: Начало в 11:00





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;

Кто: Казахстан - Великобритания;

Во сколько: Начало в 13:00





Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (500 метров);

Кто: Ким Лонг А, Крестова Анастасия, Анита Нагай, Нурьерген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша;

Во сколько: Начало в 14:00





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матч за третье место;

Кто: Китай - США;

Во сколько: Начало в 16:00





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Финал;

Кто: Россия - Канада;

Во сколько: Начало в 20:00





Фото с сайта almaty2017.com



