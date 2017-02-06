Фируза Шарипова возглавила ТОП-5 самых сексуальных девушек из мира единоборств

В данном рейтинге популярная казахстанка обошла таких известных в мире единоборств личностей, как Анастасия Янькова, Ронда Роузи, Миша Тейт, Пейдж Ванзант.

В Сети стремительно набирает просмотры ролик “ТОП-5 самых сексуальных девушек из мира единоборств”, сообщает Allfight.ru.





Автор обзора поставил на первое место профессионального боксера из Казахстана Фирузу Шарипову.





В данном рейтинге популярная казахстанка обошла таких известных в мире единоборств личностей, как Анастасия Янькова, Ронда Роузи, Миша Тейт, Пейдж Ванзант. Автор обзора считает, что именно благодаря его рейтингу мужская часть спортивных болельщиков интересуется женскими поединками ничуть не меньше, чем мужскими.





Ранее Фируза Шарипова была признана самой сексуальной спортсменкой Казахстана. А в данный момент ее кандидатуру рассматривают на роль в седьмом сезоне популярного телесериала “Игра престолов”. Параллельно спортсменка готовится к своему чемпионскому бою.







