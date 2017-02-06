Трамп примет участие во встрече лидеров НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет в Европе во второй половине мая, сообщает Lenta.ru.





Об этом сообщается в заявлении, распространенное пресс-службой Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом





«Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса», — отметила пресс-служба. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, «чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс».





Также предметом разговора была ситуация на Украине. «Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в заявлении.





15 января Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией. «Во-первых, она (...) была спроектирована много-много лет назад. Во-вторых, страны больше не платят то, что должны платить», — сказал он. Также, по его мнению, альянс недостаточно внимания уделяет борьбе с терроризмом, что является недостатком. При этом политик признал, что, несмотря на все это, НАТО для него «очень важна».



