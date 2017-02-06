Кейт, Уильям и Гарри приняли участие в тренировке марафонцев

Принц Уильям, принц Гарри и герцогиня Кембриджская смогли посоревноваться друг с другом в эстафете в рамках социальной кампании Heads Together, которая борется со стигматизацией психических заболеваний, сообщает Би-би-си.





Они присоединились к приблизительно 150 бегунам, которые готовились к участию в лондонском марафоне в поддержку Heads Together, в Олимпийском парке королевы Елизаветы.





В забеге победил принц Гарри.





Трое членов королевской семьи активно участвуют в социальной кампании, которая призывает людей не стесняться своих психических и психологических проблем.





В начале февраля принц Гарри посетил лондонскую службу скорой помощи, где поговорил с сотрудниками и призвал их не замалчивать тяжелые ситуации во время работы.



