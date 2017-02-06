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Кейт, Уильям и Гарри приняли участие в тренировке марафонцев

6 февраля 2017, 07:20

В забеге победил принц Гарри.


Принц Уильям, принц Гарри и герцогиня Кембриджская смогли посоревноваться друг с другом в эстафете в рамках социальной кампании Heads Together, которая борется со стигматизацией психических заболеваний, сообщает Би-би-си.

Они присоединились к приблизительно 150 бегунам, которые готовились к участию в лондонском марафоне в поддержку Heads Together, в Олимпийском парке королевы Елизаветы.

В забеге победил принц Гарри.

Трое членов королевской семьи активно участвуют в социальной кампании, которая призывает людей не стесняться своих психических и психологических проблем.

В начале февраля принц Гарри посетил лондонскую службу скорой помощи, где поговорил с сотрудниками и призвал их не замалчивать тяжелые ситуации во время работы.

Фото: Би-би-си

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