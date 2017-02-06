В Аягозе тушили крупный пожар в жилом многоквартирном доме
6 февраля 2017, 07:41
В помощь для ликвидации огня направлены сотрудники воинской части.
Борьбу с открытым огнем ведут пожарные расчеты ДЧС ВКО в составе 20 человек и трех единицы техники, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
В помощь для ликвидации огня направлены сотрудники воинской части.
«Пожар произошел в двухэтажном одноподъездном доме, в котором расположено 12 квартир. По предварительной информации, очаг возгорания возник между 1 и 2 этажами. Пожар успел перекинуться на кровлю здания. На данный момент огонь охватил 7 квартир. Жильцы дома эвакуированы. Для пострадавших семей организованы места для временного размещения. Известно, что это местная гостиница города Аягоз. Количество людей уточняется. Среди эвакуированных жертв и пострадавших, получившие ожоги, нет. Площадь пожара уточняется», — сообщили в областном департаменте по ЧС.
Для установления причин возникновения пожара, по информации департамента, из города Усть-Каменогорска выехала оперативная группа испытательной пожарной лаборатории.
Фото: ИА «NewTimes.kz»
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