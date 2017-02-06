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В Астане из-за погодных условий отменили занятия в школах

6 февраля 2017, 07:51

Отменены занятия для учащихся 1-4 классов.


В Астане из-за морозов отменили занятия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования Астаны.

"В связи с понижением температуры, занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем в столице ожидается до -20 градусов.

Фото: Казинформ

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