В Астане из-за погодных условий отменили занятия в школах
6 февраля 2017, 07:51
Отменены занятия для учащихся 1-4 классов.
В Астане из-за морозов отменили занятия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования Астаны.
"В связи с понижением температуры, занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем в столице ожидается до -20 градусов.
Фото: Казинформ
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