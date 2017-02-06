В Нью-Йорке арестован подозреваемый в убийстве интернет-модели Карины Ветрано
6 февраля 2017, 08:23
Им оказался 20-летний Ченел Льюис, он дал признательные показания после того, как его ДНК совпала с обнаруженной на теле убитой.
30-летняя фитнес-блогер являлась звездой Instagram — у неё были десятки тысяч подписчиков, которых она вдохновила на занятия спортом. Прошлым летом неизвестный избил и изнасиловал её в городском парке, а затем задушил, сообщает Life.ru.
В Нью-Йорке арестован главный подозреваемый в убийстве звезды Instagram Карины Ветрано. Им оказался 20-летний Ченел Льюис, он дал признательные показания после того, как его ДНК совпала с обнаруженной на теле убитой, передаёт Associated Press.
Тридцатилетняя звезда Instagram Карина Ветрано, аккаунт которой имеет несколько десятков тысяч подписчиков, была обнаружена мёртвой в нью-йоркском парке Спринг-Крик прошлым летом. По информации правоохранительных органов, интернет-модель была жестоко избита, изнасилована и задушена.
Полиция города Нью-Йорк, занимавшаяся поиском убийцы-насильника, предлагала вознаграждение в размере $ 10 000 за любую информацию, которая могла помочь в поимке преступника.
Фото: социальные сети
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