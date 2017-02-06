Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Нью-Йорке арестован подозреваемый в убийстве интернет-модели Карины Ветрано

6 февраля 2017, 08:23

Им оказался 20-летний Ченел Льюис, он дал признательные показания после того, как его ДНК совпала с обнаруженной на теле убитой.


30-летняя фитнес-блогер являлась звездой Instagram — у неё были десятки тысяч подписчиков, которых она вдохновила на занятия спортом. Прошлым летом неизвестный избил и изнасиловал её в городском парке, а затем задушил, сообщает Life.ru.

В Нью-Йорке арестован главный подозреваемый в убийстве звезды Instagram Карины Ветрано. Им оказался 20-летний Ченел Льюис, он дал признательные показания после того, как его ДНК совпала с обнаруженной на теле убитой, передаёт Associated Press.

Тридцатилетняя звезда Instagram Карина Ветрано, аккаунт которой имеет несколько десятков тысяч подписчиков, была обнаружена мёртвой в нью-йоркском парке Спринг-Крик прошлым летом. По информации правоохранительных органов, интернет-модель была жестоко избита, изнасилована и задушена.

Полиция города Нью-Йорк, занимавшаяся поиском убийцы-насильника, предлагала вознаграждение в размере $ 10 000 за любую информацию, которая могла помочь в поимке преступника.

Фото: социальные сети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...