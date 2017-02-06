Ашимбаев: Депутаты Государственной Думы должны быть осторожны в своих высказываниях
6 февраля 2017, 08:38
Главы наших государств на всех форумах и площадках выражают взаимную поддержку и понимание.
Казахстанско-российские отношения строятся на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и Договора о казахстанско-российской государственной границе.
Об этом Zakon.kz сообщил председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.
Российская Федерация является для Казахстана одним из главных партнеров по Евразийскому экономическому союзу и ОДКБ, одним из важных партнеров в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Главы наших государств на всех форумах и площадках выражают взаимную поддержку и понимание.
"Это касается и взаимодействия на уровне правительств и парламентов. В частности, свидетельством высокого уровня отношений с Российской Федерацией стал первый официальный визит вновь избранного Председателя Государственной Думы В.Володина в Казахстан накануне 25-летия независимости нашей страны. Поэтому считаю не допустимыми высказывания, которые сделал депутат Государственной Думы Шперов по поводу территориальных претензий к Казахстану. Подобные высказывания не отвечают духу дружеских и добрососедских отношений Казахстана и России, основанных на принципах стратегического партнерства и союзничества, - говорит Ашимбаев.
Он добавил, что независимость и территориальная целостность Казахстана незыблемы. Наши границы определены и зафиксированы в международных договорах. И никому не позволено подвергать сомнению территориальную целостность нашего государства.
"Считаю, что депутаты Государственной Думы должны быть осторожны в своих высказываниях, касающихся вопросов независимости и территориальной целостности наших государств, и должны придерживаться принципов стратегического партнерства, сотрудничества и дружбы между нашими странами и народами", - завершил председатель Комитета Мажилиса.
Фото: m-astana.kz
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