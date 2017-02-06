Поезд насмерть сбил мужчину и женщину в Москве

Поезд сбил двух человек на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 5 февраля, « Ленте.ру » сообщила официальный представитель Московского межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Татьяна Морозова.





Инцидент произошел около 21.30 мск возле станции Каланчевская Курского направления Московской железной дороги. «Скорым поездом сообщением Владикавказ — Санкт-Петербург были травмированы мужчина и женщина. По предварительным данным, мужчина пытался забраться на платформу, а женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте», — рассказала Морозова.





По ее словам, пострадавшие умерли на месте от полученных травм. Их личности пока не установлены. На место ЧП направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. По факту гибели двух человек СКР начал проверку.





29 января на станции Строитель в подмосковных Мытищах следовавший из Москвы-Ярославской в Пушкино поезд сбил двух мужчин, пытавшихся забраться на платформу. Полученные ими травмы оказались смертельными.



