В Гондурасе при столкновении автобуса и цистерны погибли 16 человек
6 февраля 2017, 08:57
Из-под обломков были извлечены тела по меньшей мере 16 погибших, еще 34 человека получили ранения
Десятки человек погибли и пострадали в результате крупного ДТП в Гондурасе, сообщает Lenta.ru.
По его данным, на трассе в 10 километрах от столицы страны Тегусигальпы столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна. Из-под обломков были извлечены тела по меньшей мере 16 погибших, еще 34 человека получили ранения
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Об обстоятельствах и причинах случившегося информагентство не сообщает.
По данным The Washington Post, водитель грузовика потерял управление и врезался в автобус, после чего скрылся. Представитель столичного управления пожарной охраны Оскар Триминио сообщил, что пострадавшие доставлены в клиническую больницу местного университета, число жертв может увеличиться.
21 января в Вероне на северо-востоке Италии венгерский автобус, в котором ехали 55 человек, врезался в столб. В результате погибли 16 человек.
За два дня до этого в индийском штате Уттар-Прадеш лоб в лоб столкнулись школьный автобус и фура, в результате погибли 24 подростка. Причиной аварии мог стать сильный туман.
Фото: Jorge Cabrera / Reuters
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