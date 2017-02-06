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Новости за сегодня

Сагинтаев призвал Правительство «без раскачки» начать работу по поручениям Президента РК

 

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев особое внимание уделил ответственности госорганов за эффективность использования бюджетных денег, передает корреспондент Zakon.kz.

«Об эффективности использования бюджетных средств. Президент призвал быть рачительными с бюджетными средствами. Здесь необходимо качественное и равномерное планирование и расходование бюджетных средств. Министерству финансов необходимо проявить жесткую позицию при утверждении планов финансирования госорганов и акиматов», - сказал он.

По его словам, по итогам первого полугодия при низком освоении будет ставиться вопрос о перераспределении бюджетных средств на другие цели.

«Мы не должны допускать неэффективного освоения ради освоения», - подчеркнул глава Кабмина.

«Кроме того, Главой государства поручено организовать Комиссию для рассмотрения преступного халатного отношения к госсредствам. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК) в недельный срок внесите предложения по Комиссии, включив в нее представителей Администрации Президента. Начинать проверку, как сказал Глава государства, надо с Министерств образования и здравоохранения», - напомнил Б. Сагинтаев.

«Уважаемые коллеги, нам предстоит серьезная работа по исполнению поручений Главы государства. Призываю всех без раскачки приступить к их конкретной реализации», - заключил Премьер.

 

Ксения Давыдова

 

6 февраля 2017, 09:19
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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