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Новости за сегодня

Сагинтаев пообещал взять на личный контроль местное содержание на крупных предприятиях

 

Вчера министерствам: по инвестициям и развитию, энергетики, совместно с «Самрук-Казына» и акимами Президентом поручено провести работу с каждым крупным предприятием, установить целевые индикаторы по увеличению местного содержания. Премьер-министр сегодня в ходе заседания правительства РК отметил, что этот вопрос возьмёт под свой личный контроль, сообщает BNews.kz.

«Когда нужно - мы оказываем поддержку этим крупным предприятиям, соответственно, от них ожидаем ответных шагов по местному содержанию. Это особенно у нас проявляется со стороны «Арселор Митал» - каждый раз приезжают в правительство, получают преференции, а сами закупают, все что им необходимо - со стороны. И никак не можем его заставить. В Караганде даже, резина, технический завод обращался - рядом через забор стоит завод - они не покупают у них. Завозят извне», - констатирует Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Своему заместителю Аскару Мамину глава кабмина поручил назначить встречу руководителям этих предприятий и задать главный вопрос: почему они не закупают отечественные материалы.

«Как вчера Президент поручал, надо сюда пригласить, Аскар Узакпаевич (Мамин - вице-премьер-министр, прим. автора), руководителей этих предприятий. Перечень того, что они закупают, мы знаем. Надо предъявлять уже: почему не покупают? Эти вопросы будут у меня на личном контроле», - пообещал Б. Сагинтаев.

 

6 февраля 2017, 09:28
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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