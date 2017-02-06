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Тимошенко высмеяли из-за «туалетной засады» на Трампа

6 февраля 2017, 09:34

Интернет-пользователи находят очень смешным тот факт, что политик караулила Трампа у туалета во время визита в Вашингтон.


Украинский политик Юлия Тимошенко стала объектом насмешек в Сети, сообщает Дни.ру.

Поездка Тимошенко на молитвенный завтрак в США стало настоящим ударом по ее имиджу. Сначала мировые СМИ высмеяли необычный наряд украинской делегации, членов которой перепутали с представителями Монголии. Теперь же поводом для насмешек стало поведение бывшего премьер-министра, которая караулила президента Дональда Трампа у входа в туалет.

Украинского политика высмеяли с помощью фотожабы, на которой изображен так называемый Ждун с характерной для Тимошенко прической на голове. "А Трамп скоро" – спрашивает персонаж, стоя у входа в мужской туалет.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп действительно встречался с Юлией Тимошенко во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. "Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента", – цитирует ТАСС представителей администрации Трампа.

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