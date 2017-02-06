Тимошенко высмеяли из-за «туалетной засады» на Трампа
Интернет-пользователи находят очень смешным тот факт, что политик караулила Трампа у туалета во время визита в Вашингтон.
Украинский политик Юлия Тимошенко стала объектом насмешек в Сети, сообщает Дни.ру.
"Тимошенко встретилась с Трампом."— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 5 февраля 2017 г.
Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB
При этом некоторые источники уточняют, что встреча политиков произошла чуть ли не в дверях туалета. Так, президент компании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидала Трампа в коридоре около уборной в надежде пожать руку президенту.
Переговоры Тимошенко с Трампом. pic.twitter.com/1x8kD0zZ7d— Макс ЧЕпай™ (@MaksChepai) 5 февраля 2017 г.
Напомним, Юлия Тимошенко находилась в составе украинской делегации во время визита в Вашингтон. Как писали Dni.Ru, из-за необычных нарядов, которые выбрали для мероприятия представители Украины, их перепутали с монголами.
Тимошенко «сделала» Порошенко, подкараулив Трампа у туалета #РусскаяВеснаhttps://t.co/PRLpPNKp2Hpic.twitter.com/j5ZFdZ87LV— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) 4 февраля 2017 г.
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