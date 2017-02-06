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Новости за сегодня

Сагинтаев призвал министров быть самостоятельнее

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев указал министрам что запрещает собирать совещания на премьерском и вице-премьерском уровне по министерским вопросам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Каждый министр, как член правительства, несет ответственность за развитие сфер экономики, которой он руководит. Поэтому у каждого из вас имеется достаточно полномочий самостоятельно принимать решения по возникающим проблемным вопросам и плодотворно взаимодействовать со своими коллегами - министрами», - сказал он на заседании Правительства РК.

При этом Б. Сагинтаев распорядился канцелярии Премьер-Министра в дальнейшем больше не принимать к рассмотрению письма министерств, акиматов с вопросами, решение которых относится исключительно к их компетенции.

«Также запрещаю инициировать совещания на моем уровне и уровне моих заместителей по вопросам ваших компетенций. Часто бывает так, что приходят, просят совещание. А когда спрашиваешь, министры соответствующие, между собой разговаривали? Говорит - нет, не разговаривали. То есть, министрам лень между собой проговорить, надо сразу в правительство, на уровень вице-премьера или Премьера. Так не пойдет, тем более, у нас теперь только два вице-премьера, некому больше вашими вопросами заниматься. Своих вопросов хватает. Так что сами решайте», - заявил Премьер-Министр.

 

Ксения Давыдова

 

6 февраля 2017, 09:34
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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