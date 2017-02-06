Самолет Qatar Airways завершил самый долгий в истории прямой перелет

Как отмечает РИА Новости, лайнер сел на несколько минут раньше запланированного времени.

Boeing 777–200LR вылетел из Дохи в 05:10 5 февраля и должен был приземлится в Окленде через 16 часов 20 минут. Из-за смены часовых поясов полет должен был «продлиться» полтора дня.



