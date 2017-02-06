В Астане власти взялись за профилактику детских самоубийств
6 февраля 2017, 09:51
Нам важно также вовлекать родителей, чтобы совместно с ними работать над предотвращением подобных случаев
В Астане после сигналов о распространении игры "Беги или умри", которая несет угрозу жизни ребенка начали профилактическую и разъяснительную работу с детьми и родителями. Проводят работу директора, учителя и школьные психологи. Об этом Zakon.kz сообщал заместитель городского управления образования Ануар Жангозин.
По его словам, в управлении обеспокоены детскими играми со смертью, в частности новой забавой "Беги или умри", поэтому к вопросу нужно подойти очень серьезно и выработать этом направлении единую слаженную систему профилактики и контроля за детьми.
"Заместителям директоров по воспитательной работе и психологам информацию довели, они проводят необходимые мероприятия: классные часы, мониторинг психологического состояния детей, тренинги. На днях планируем провести встречу с психологами и директорами школ, чтобы выработать единую систему работы в данном направлении.
В настоящий момент выявляется все больше негативных групп в социальных сетях, мотивирующих детей к суициду либо опасному поведению, поэтому нам важно также вовлекать родителей, чтобы совместно с ними работать над предотвращением подобных случаев", - отметил в комментарии А.Жангозин.
Фото: astrakhan-24.ru
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