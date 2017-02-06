К вопросу о рассмотрении проекта закона РК

«О восстановлении платежеспособности граждан РК»

Александр Каплан,

частная юридическая практика

Изучение проекта упомянутого закона интересно как самим практикующим в сфере реабилитации и банкротства юристам, так и непосредственно физическим лицам, чьи интересы им затрагиваются, а таких, по нашим подсчётам, десятки и сотни тысяч человек по всей стране. Это, прежде всего, ипотечники, и иные заёмщики по банковским операциям.

Данный законопроект подготовлен по аналогии с действующим законом в Российской Федерации по банкротству физических лиц, и хоть и не оперирует этим термином, тем не менее по своему смыслу он направлен, при неудовлетворении требований кредиторов, именно на банкротство.

Нами подготовлены краткие замечания к данному законопроекту, заключающиеся в следующем:

1. Не прописана сумма, при которой обращаются должник и кредитор в УГД. Полагаю, для юридических лиц она должна составлять не менее 7000 МРП, для физлиц - не менее 4000 МРП. Это при том, что в Концепции к законопроекту указано следующее: «Кроме того, в целях обеспечения разрешения долгового бремени всех слоев населения, законопроект не предусматривает установление требований к размеру и сроку образования задолженности, необходимых для того, чтобы должник имел право на обращение к процедурам восстановления своей платежеспособности». Думаю, это не совсем корректно, и необходимо установить некий минимум задолженности, с которого возможно применение указанной процедуры.

2. По п.4 ст. 9 наделить полномочиями по сбору информации исключительно финансового администратора и управляющего реализацией, для того, чтобы ускорить процедуру получения информации об имущественном положении.

3. Отредактировать пп. 6, 7 ст. 7 Закона, описка с нумерацией статей.

4. Наделить суд исключительными полномочиями по назначению управляющего реализацией, а уполномоченный орган исключительными полномочиями по назначению финансового администратора, дабы избежать заинтересованности и возможности лоббирования своих кандидатов как кредиторами - так и должником.

5. Ст. 24 добавить возможность продления срока для предоставления отчета, т.к., инвентаризация имущества, которое может находиться в разных регионах занимает много времени.

Безусловно, при заинтересованности со стороны государственного органа мы готовы предложить к обсуждению и иные предложения по данному законопроекту, которые считаем важными и полезными для реализации.