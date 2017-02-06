К вопросу о статусе и полномочиях Верховного суда и органов прокуратуры в

проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Абдрасулов Е.Б.,

д.ю.н., профессор

Казахстанское общество в современный период представляет собой целостную систему, находящуюся в процессе позитивных изменений и поступательного развития во всех сферах жизни. Как отметил Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана: «Страна с честью прошла свой 25-летний этап развития. Мы гордимся своей страной. В рамках празднования 25-летия Независимости мы отметили достижения и успехи Казахстана. Они хорошо известны и высоко оцениваются мировым сообществом» [1].

На дальнейшее развитие Республики Казахстан оказывает влияние множество факторов, среди которых глобальные вызовы, связанные с тем, что «в мире началась очередная, уже Четвертая промышленная революция».

В этой связи Глава государства определил важнейшие цели и задачи, направленные на ускорение технологической модернизации экономики, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, расширение государственно-частного партнерства, улучшение качества человеческого капитала, обеспечение имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР и др.

Предстоящие кардинальные изменения экономических и социальных условий развития общества требуют и политических преобразований в государстве, призванном обеспечить выполнение задач, поставленных Президентом нашей страны. В этом свете огромное значение имеет приведение конституционных предписаний в соответствие с предстоящей Третьей модернизацией государства и общества. На эти цели направлено Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 января 2017 года № 141 «О всенародном обсуждении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»(далее - проект Закона), в котором Рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти поручено обеспечить анализ и обобщение предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, доработку проекта Закона с учетом этих предложений и внесение его на рассмотрение Президента Республики Казахстан [2].

Полностью поддерживая данную инициативу Главы государства, хочу поделиться со своим мнением по отдельным аспектам проекта Закона, касающимся деятельности судебной системы и органов прокуратуры.

Во-первых, в части изменений, определяющих полномочия и статус Верховного суда Республики Казахстан в статье 81 Конституции РК, полагаю правильным предложенный проект, в котором исключено положение о том, что Верховный суд осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах надзор за деятельностью местных и других судов, так как в соответствии с действующим законодательством сегодня нет надзорной стадии в национальном судопроизводстве. Кроме того, указанная формулировка при неправильной ее реализации может способствовать неверному пониманию, что Верховный Суд может оказывать влияние на независимость судей при рассмотрении ими дел, а также контролировать их деятельность. Хотя смысл действующей редакции Конституции заключается в том, что Верховный суд, осуществляя надзор через совокупность тесно связанных между собой процессуальных отношений, возникающих в Верховном суде с целью проверки законности судебных актов местных и других судов, вступивших в законную силу, исправляет их ошибки и обеспечивает единство судебной практики.

В этом аспекте редакция статьи 81 Конституции в проекте Закона учитывает последние реформы национального судопроизводства и не допускает двусмысленного понимания конституционной нормы, когда наряду с процессуальными задачами высшей судебной инстанции действующая редакция допускает возможность организационно-распорядительных и дисциплинарных воздействий на судей и суд нижестоящих судов, что в принципе неприемлемо в условиях независимости судей.

Вместе с тем, в случае совершенствования статьи 81 Конституции в предложенной редакции следует внести изменения в УПК РК, поскольку фраза в проекте статьи 81 «в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела» предполагает, что Верховный суд рассматривает судебные дела по правилам суда первой инстанции. Однако соответствующие статьи в УПК РК и ГПК РК имеют совершенно разное содержание: в статье 28 ГПК «Подсудность гражданских дел Верховному Суду Республики Казахстан» показаны случаи рассмотрения и разрешения Верховным судом гражданских дел по правилам суда первой инстанции, а согласно ст. 313. УПК РК «Уголовные дела, подсудные Верховному Суду Республики Казахстан», дается совершенно иной смысл, созвучный предлагаемой первой части ст. 81 Конституции: «Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам», т.е. в статье УПК показаны полномочия Верховного суда как суда кассационной инстанции, корреспондирующие не второй, как этого требуют предлагаемые нормы Конституции, а первой части статьи Конституции.

Не совсем верным думается и оставление в прежней редакции компетенции Верховного Суд, дающей ему право давать разъяснения по вопросам судебной практики, поскольку формой реализации такого права будет принятие нормативного постановления Верховного Суда, юридическая природа которого установлена в статье 4 Конституции, которая не рассматривает его в качестве разъяснения по вопросам судебной практики, а устанавливает нормативные постановления как действующее право наряду с другими документами с нормативно-правовым содержанием, включая Конституцию, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров и иных обязательств Республики.

Пункт 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года (далее - Закон), определяющий содержание нормативных постановлений Верховного Суда в качестве разъяснений по вопросам судебной практики, противоречит смыслу статьи 4 Конституции Республики Казахстан. Более того, абзац 24 статьи 1 Закона определяет письменные официальнее документы, разъясняющие нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте, в качестве ненормативного правового акта. Одновременно Закон рассматривает нормативные постановления в качестве нормативного правового акта. Налицо явное противоречие: с одной стороны, нормативные постановления - это разъяснения (ненормативный правовой акт), с другой стороны - в соответствии абзацем 5 пункта 2 статьи 7 Закона нормативные постановления относятся к основным видам нормативных правовых актов. Может последовать возражение, что в нормативных постановлениях не разъясняются нормы права, а даются разъяснения по вопросам судебной практики. Но необходимо ответить на вопрос: что является предметом и объектом разъяснения, т.е. даются разъяснения чего (кого)? Этот пункт умышленно или по халатности упущен из рассматриваемой фразы Закона, что делает предложение неполным, неоконченным, беспредметным. Конечно, даются разъяснения норм законодательства. Понятно, что по вопросам судебной практики. Объектом разъяснения будут выступать нормативные правовые акты, а предметом - воля законодателя (нормодателя), выраженная в законе (нормативном правовом акте). Естественно, что разъяснения нормативных правовых актов Верховным Судом происходят в контексте их применения судьями, т.е. в разрезе проблем судебной практики. Следовательно, официальный документ, в данном случае нормативное постановление Верховного Суда, разъясняя нормы законодательства, не должен по логике авторов рассматриваемого Закона быть включенным в перечень нормативных правовых актов. А это прямое противоречие статье 4 Конституции. Для устранения данного противоречия следует исключить из понятия, данного в пункте 3 статьи 5 Закона, слова: «содержатся разъяснения» - и дать соответствующее характеру нормативного правового акта определение нормативному постановлению Верховного суда, устранив при этом и другие противоречия и базисные в юриспруденции ошибки, допущенные при приятии Закона.

В целях же устранения противоречий в нормах самой Конституции необходимо изложить содержание указанной компетенции в следующей редакции: «Верховный Суд… принимает нормативные постановления по вопросам судебной практики».

Во-вторых, полагаю, что следует продумать вопрос о целесообразности размещении норм Конституции, регулирующих деятельность органов прокуратуры, в ее Разделе VII. «Суды и правосудие», поскольку органы прокуратуры не осуществляют правосудие. Думается правильным использование опыта других стран СНГ, где соответствующие разделы конституции обозначены названием «Судебная власть и прокуратура» или выделить нормы, посвященные органам прокуратуры, в отдельный раздел.

В-третьих, считаю позитивным шагом возможное изменение фразы «за точным и единообразным применением законов…» в пункте 1 статьи 83 Конституции на фразу «за соблюдением законности», поскольку используемые в действующей редакции Конституции слова («применение закона») не совсем точно передают смыл реальных полномочий прокуратуры, так как применение права (закона) является лишь одной из форм реализации права, направленной на принятие правоприменительных актов. Это означает, что прокуратура при буквальном толковании норм Конституции не может осуществлять надзор за исполнением и соблюдением законов, являющихся основой законности и правопорядка в обществе.

Вместе с тем, следует еще раз продумать и предлагаемую редакцию, поскольку фраза «за соблюдением законности» также не полностью раскрывает суть всей надзорной деятельность прокуратуры, в связи с тем, что понятие законности исходит из того определения, что это политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве, при котором государственные органы, должностные лица и граждане, строго соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы. Следовательно, если рассматривать соблюдение законов и иных нормативных правовых актов как пассивное поведение субъектов не совершать недозволенных действий, то за пределами правового регулирования останется компетенция прокуратуры требовать законного исполнения правовых установлений, т.е. таких активных действий субъектов, как принять или исполнить то или иное решение, выполнить то или иное действие.

В-четвертых, если подойти к конституционным преобразованиям с точки зрения необходимости имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР в свете Пятого приоритета в Послании Главы государства народу Казахстана: «Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией» - то, возможно, стоит подойти к вопросам компетенций прокуратуры кардинально. Как известно, практически во всех странах ОЭСР прокуратура поддерживает государственное обвинение в суде, координируют работу других правоохранительных органов в сфере уголовного преследования, может сама активно участвовать в досудебном расследовании. Кроме того, прокуратура содействует борьбе с административными правонарушениями. В этой связи следовало бы учесть опыт тех стран, в которых нет общего надзора или они упраздняются, либо тех стран, которые находят оптимальные модели для переходного периода. Данный подход основывается на том, что практически невозможно одному органу государства обеспечить качественный всеобщий надзор «за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства».

Суть данной нормы существенно не изменится, если внести соответствующие изменения в Конституцию лишь в пределах предлагаемой редакции: «Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан». На первый взгляд, данная норма дает возможность ограничения высшего надзора в законах, принимаемых в целях реализации положений Конституции. Однако на практике данная норма может вызвать борьбу за ведомственные интересы при установлении пределов и форм высшего надзора.

Поэтому если сегодня невозможно полностью отказаться от традиций советского периода, когда «общий надзор был необходим в связи с практически полным отсутствием отраслевых контрольно-надзорных органов», то, наверное, следует использовать опыт тех стран, которые на уровне Конституции ограничили общий надзор органов прокуратуры, предусмотрев в ней создание специального контролирующего органа. Так, в Конституции Республике Беларусь установлена Глава 8 «Комитет государственного контроля» в Разделе VI «Прокуратура. Комитет государственного контроля»[3].

Нормы указанной главы Конституции Республики Беларусь предписывают, что «государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, осуществляет Комитет государственного контроля». Деятельность Комитета государственного контроля регулируется Законом Республики Беларусь от № 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах»[4], в котором определены основные задачи данного контролирующего органа, в том числе осуществление государственного контроля за эффективным и рациональным использованием организациями и индивидуальными предпринимателями бюджетных средств и государственной собственности, проведение комплексных мероприятий по выявлению системных нарушений законодательства и отрицательных тенденций в экономике и социальной сфере, предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в экономической сфере, выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической деятельности, развития реального сектора экономики и др.

Установив в Конституции Республики Беларусь по сути всеобщий (высший) контроль за расходованием бюджетных средств и деятельностью всех субъектов, связанных с их использованием, законодатель в данном случае в рамках целесообразности правильно отошел от существующего в теории права критерия разграничения контроля и надзора, предполагающего, что контроль является средством обеспечения законности, применяемым в отношении только подведомственных объектов вышестоящими органами государственного управления. Вместе с тем, законодатель оставил за всеобщим контролирующим органом все полномочия административного и управленческого характера, отсутствующего у надзорных органов.

Учитывая опыт Республики Беларусь, а также соотношение понятий контроля и надзора, в котором более эффективным являются контрольные функции органов государства, поскольку результаты контроля призваны изменять правовою ситуацию непосредственно в отличие от надзора, предполагающего за надзирающим органом лишь право констатировать выявленные нарушения и требовать установления режима законности в соответствующем законодательству порядке, полагаем, что передача в Республике Казахстан функций по контролю (надзору) за соблюдением, исполнением и применением законов по блоку экономических отношений специальному контролирующему органу будет более эффективным, чем прокурорский надзор в этой области.

Кроме того, еще одним важным аргументом в пользу того, чтобы предусмотреть в Конституции нашей Республики норму о создании отдельного межведомственного контролирующего органа за соблюдением законности в сфере экономической деятельности всех субъектов правоотношений является то, что эффективность существующего ведомственного контроля и надзора в данной области будет дополняться всеобщим контролем специального органа. Преимуществом данного органа в отличие от прокуратуры будет то, что в нем будут работать только специалисты, имеющие в одинаковой степени экономическое и юридическое образование.

Это означает, что профессиональная подготовка сотрудников контролирующего органа будет основана на глубоких познаниях в области микро- и макроэкономической деятельности, финансов, бюджетных, налоговых, инвестиционных, кредитных, банковских и др. отношений, что даст возможность не обращаться к помощи и привлечению специалистов соответствующих компетентных органов при осуществлении надзорных проверок, как это предусмотрено частью 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» »[5].

Сам факт привлечения специалистов высшим надзорным органом государства зачастую воспринимается экспертами как необходимость найти недостатки и нарушения в деятельности проверяемой организации, а не выявить системные проблем, которые стали причиной имеющихся нарушений законодательства, и дать предложения по качественному улучшению работы экономического сектора государства, по предупреждению правонарушений в будущем. В конечном итоге большинство прокурорских проверок из-за большого объема работы во всех сферах жизни общества, не говоря об экономической области, многочисленного количества нормативного регулирования каждой отрасли, специфики деятельности каждого объекта проверок превращается в элементарное выявление лишь нарушений ведения документации [6].

В случае же создания высшего контрольного органа с высокопрофессиональным составом сотрудников-экономистов будут возможны комплексные контрольно-аналитические мероприятия по выполнению всеми соответствующими субъектами поручения Главы государства по технологической модернизации экономики, «индустриализации с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях, выявлению резервов экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, законному и эффективному использованию средств бюджета при реализации государственных программ, инвестиционных проектов и т.д.»[7]. Кроме того, будет совершенствоваться аудит эффективности государственных расходов, который представляет собой направление деятельности высшего контрольного органа, предполагающее анализ результативности и экономности использования государственных средств, оценку возможных резервов их роста и обоснованности расходования [8, с.166].

Список использованной литературы

1. Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность. Послание народу Казахстана Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева [Текст] // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kazpravda.kz/articles/view/poslanie-narodu-kazahstana-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-a-nazarbaeva/

3. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 года) [Текст] // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/

4. Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 года № 142-З

О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2014 г.) [Текст] // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30797210#pos=0;280

5. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О прокуратуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.04.2016 г.) [Текст] // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc _id=1004024#pos=1;-229

8. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 496 с.: ил.