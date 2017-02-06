Денис Тен отстал в учебе из-за Универсиады

Казахстанский фигурист Денис Тен выиграл Универсиаду-2017, однако это стоило ему "долгов" по учебе.

"Спасибо всем за этот феерический праздник. Незабываемую поддержку. И да простит меня профессор по Financial Statements (финансовые отчеты — прим.). За это время у меня накопились нехилые долги. Даже не знаю, как ему теперь написать. Выступления здесь не прокатят", — написал спортсмен в своем Instagram.

4 февраля в Алматы завершились соревнования по фигурному катанию в одиночном разряде среди мужчин в рамках Универсиады 2017 года. Казахстанец Денис Тен был лучшим как в короткой, так и в произвольной программах.