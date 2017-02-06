Состоялась встреча ректора Академии правоохранительных органов с представителем Администрации по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США

Сегодня состоялась встреча ректора Академии Улана Байжанова с Атташе Офиса Администрации по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Михаилом Карпенкопфом.

Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества по оказанию взаимной правовой помощи в борьбе с наркотрафиком.

Как отметил У.Байжанов, для Казахстана проблема борьбы с наркопреступностью звучит очень злободневно, что обусловлено, прежде всего, географическим положением страны. Именно поэтому особую актуальность сегодня приобрели вопросы повышения эффективности борьбы с наркобизнесом, использования прогрессивных методик и практических инструментов раскрытия и предупреждения наркопреступлений, подчеркнул он.

Как рассказал М.Карпенкопф, Агентство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США (DEA) имеет многолетний практический опыт. Главная задача его - выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также антинаркотическая пропаганда.

Большое внимание уделяется DEA борьбе с производством и импортом психотропных препаратов конопли. Создан специальный отдел по препаратам конопли, который занимается искоренением посадок растения внутри страны. В активе подразделения три крупнейшие операции по искоренению посевов конопли в Мексике и перекрытию каналов поставки марихуаны из Колумбии.

При Агентстве также создана Академия DEA. По оценкам авторитетных специалистов, она является одним из ведущих международных учебных центров по подготовке высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов не только Соединенных Штатов, но и всего мира.

В этой связи, ректор выразил заинтересованность в более детальном ознакомлении с передовой практикой американских коллег, имеющих большой опыт в этой сфере. Изучение новейших достижений в сфере борьбы с наркотиками позволит выработать наиболее действенные меры реагирования, повысит эффективность противодействия наркопреступности, отметил он.

В контексте стратегических задач по обеспечению международной и региональной безопасности действенным инструментом должен стать создаваемый на базе Академии Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам.

Участники встречи выразили готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений по всем направлениям правового сотрудничества в научно-образовательной сфере.