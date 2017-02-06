Оператор "зажёг" на Универсиаде

Зажигательный танец оператора, снимавшего хоккейный матч, быстро распространился по Сети и собрал огромное количество лайков и репостов, сообщает Zakon.kz





«Вам кажется, что быть оператором на хоккейных матчах это скучная работа? А как вам такой перерыв на танцы? Позитива вам в ленту!», - написали на официальной странице Игр в instagram.