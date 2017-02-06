СМИ: Мексика выдаст США одного из главарей крупного наркокартеля

Мексиканский суд одобрил выдачу США Марио Тревиньо, одного из главарей наркокартеля Golfo (пер. с исп. "Картель Мексиканского залива"). Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS. По данным мексиканской прокуратуры, Тревиньо в 2012 году в течение нескольких месяцев руководил деятельностью крупного преступного сообщества, передает ТАСС





Наркобарон был схвачен военнослужащими мексиканской армии в 2013 году. Ранее за его поимку власти США объявили награду в $5 млн. Американская юстиция обвиняет Тревиньо в контрабанде кокаина и марихуаны в особо крупных размерах. Пока неизвестно, в каком из регионов США он предстанет перед судом.





В январе текущего года, за день до вступления Дональда Трампа в должность президента США, Мексика экстрадировала в соседнюю страну главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. В США ему инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений. В настоящее время наркобарона содержат в специальном блоке одной из тюрем Нью- Йорка.



