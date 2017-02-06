В Китае обнаружили кости крокодилов возрастом более 2,7 тысяч лет

Находка была сделана на месте раскопок в городе Сиань. По данным археологов, обнаруженные в пещере кости крокодилов относятся ко времени династии Западная Чжоу, существовавшей с 11 века до нашей эры до 771 года нашей эры.





Как отметили археологи, ранее кости крокодилов, датированные временем династий Западная Хань и Восточная Хань (206 год до нашей эры — 220 год нашей эры) были обнаружены в южном Китае, где более теплый климат, однако впервые подобную находку удалось обнаружить в провинции Шэньси в центральной части страны. Предположительно, в этом районе ранее могло быть большое озеро, где обитали крокодилы.