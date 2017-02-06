У нас есть план, как зажарить Головкина живьем - Крис Юбенк-старший

Отец и тренер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе британского боксера Криса Юбенка-младшего (24-1, 19 КО) Крис Юбенк-старший заявил, что их приоритетом является бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) , пишет , пишет Vesti.kz





"Теперь все должны идти к нам. На нашей стороне сила в лице миллионов зрителей ITV, а Юбенк-младший является самым впечатляющим боксером Великобритании. У нас есть план, как зажарить Головкина живьем. Мы предпочли бы выбрать его первым", - цитирует Юбенка-старшего Boxingscene.com.





Ранее отец Юбенка заявил о готовности начать переговоры с Головкиным. По его словам, они хотят сделать этот бой в 2017 году.





При этом у Юбенка-младшего еще в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.





Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.





Фото с сайта bbc.com



