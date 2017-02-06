«Приоритетная задача судей - обеспечение верховенства закона» - председатель Карагандинского областного суда М.Алимбеков

В Карагандинском областном суде состоялось расширенное совещание судей Карагандинской области по итогам отправления правосудия судами за 12 месяцев 2016 года.

В работе совещания принял участие депутат Сената Парламента, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Серик Акылбай.

Совещание началось с церемонии принятия присяги вновь назначенных судей районных и приравненных к ним судов области. Так, Указом Президента от 30 декабря 2016 года на должности судей Балхашского городского суда назначена Шынар Ахметова, Нуринского районного суда - Шынгыс Бимуханов, районного суда № 2 Шетского района - Калдыбай Берик.

Выступая на совещании, сенатор С.Акылбай подробно разъяснил поправки в Основной закон страны с целью перераспределения полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом.

Открывая расширенное совещание, председатель областного суда М.Алимбеков отметил приоритетной задачей судей обеспечение верховенства закона.

Заслушана информация о работе председателей судебных коллегий областного суда, работе группы по разбору жалоб, председателя комиссии по судейской этике, Администратора судов по области.

По их информации, в 2016 году судами области окончено 4 526 уголовных дел (3 903 - 2015 г., увеличение на 13,8%). С вынесением приговора окончено 2 297 дел (2 076 - 2015 г., увеличение на 9,6%) в отношении 2 671 лица против 2 453 в 2015 году.

Из 511 уголовных дел, рассмотренных с применением процедуры медиации, 469 дел прекращены на основании части 1 статьи 68 УК, остальные 42 дела прекращены в связи с отказом частного обвинителя от обвинения и состоявшимся примирением сторон, в порядке медиации.

Следственными судьями рассмотрено 7 362 материала, в аналогичном периоде 2015 года ими рассмотрено 1 932 материала, увеличение составило на 5 430 материалов.

За 2016 года в суды области поступило 81 273 заявлений (в 2015 году - 78 043). Соответственно, увеличилось количество оконченных гражданских дел в отчетном периоде (70 872 дела за 2015 года, 77 638 дел в текущем периоде, увеличение составило 8,7%.)

В текущем периоде в судах области окончено с вынесением решения 39 601 дело против 41 150 дел в 2015 году.

23% оконченных в отчетном периоде дел завершено в упрощенном производстве (18 073 дела).

Окончено 32 885 дел об административных правонарушениях в отношении 32 885 лиц, против 35 502 в 2015 году в отношении 35 502 лиц. Из общего количества оконченных дел прекращено производством 3 033 дела.

В завершении состоялась церемония вручения поздравительного письма Верховного Суда судье Серику Спанову, почетной грамотой Председателя Верховного Суда за вклад в развитие примирительных процедур судье Дмитрию Крюкову, награждения Октябрьского районного суда г.Караганды (2-е место на республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы суда), а также, медалью «Почетного члена» Союза судей - судей в отставке Л.Жаркенову, В.Маркович., А.Марданова.