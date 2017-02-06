Теория правового государства

В свете продолжающихся обсуждений Конституционной реформы, предложенной Президентом Республики Казахстан, хотелось обратить внимание каждого человека, как гражданина, иностранца и лица без гражданства, проживающего в стране, что Конституции многих стран, в том числе и Казахстана, основаны и должны быть основаны на теории правового государства. Знания и применения последней, является защитным механизмом в конституционных нормах.





Проблемы правового государства всегда волновали передовых людей, прогрессивных мыслителей Древности, Средневековья и современности. Вопросы типа: «Что такое правовое государство? Когда появилась его идея и как она развивалась? Каковы его основные признаки и черты? Каковы цель и назначение правового государства?» - практически всегда находились в поле зрения философов, юристов, историков, независимо от их взглядов и суждений, а также от того, как квалифицировалось и как называлось это государство - государством ли закона, справедливости, государством всеобщего благоденствия или же государством законности .

Эволюция человека и общества, в котором он живет, было выражено в переходе от власти силы к силе власти. Тогда уже человек понимал, что его жизнь должна регулироваться и подчиняться каким правилам, законам. На ранних стадиях человечество, в качестве правил поведения, принимало за основу божественное начало, это хорошо видно в работе Гераклита «О природе», где он писал, что: «Ведь все человеческие законы питаются единым божественным…. Народ должен бороться за закон, как за свои стены.» Из последней фразы, становится понятно, что уже тогда стоял вопрос о законе, его защите и, наверное, его применении.





В знаменитой работе «Законы» Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государством боги».





Если проследить становление теории правового государства, то нельзя не отметить работы Гераклита, Платона, Аристотеля, Цицерона, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Локки, Ч. Беккариа, Ф.А. Хайека, Г. Кельзена. В работах теоретиков марксизма вопрос о правовом государстве не рассматривался. Вероятно, одна из причин этого состоит в том, что К. Маркс и В.И. Ленин обосновывали вывод о неизбежности диктатуры пролетариата. Марка Туллия Цицерона многие исследователи практически единодушно относят к числу мыслителей – основоположников концепции правового государства. Одна из центральных тем его знаменитых диалогов «О государстве» и «О законах» - соответствие государства и права справедливым началам. Будучи глубоко убежденным и последовательным сторонником естественного права, Цицерон исходил из того, что права и свободы человека не даруются и не устанавливаются кем-то и по чьему бы то ни было желанию или велению, а принадлежат ему по самой природе. Данное положение явилось основой практически всех Конституций. В Конституции Казахстана статья 12, пункт 2 гласит: «Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.» Весьма важным в плане формирования идей, заложивших первые камни и составивших впоследствии основу теории правового государства, явился сформулированный Цицероном правовой принцип, согласно которому «под действие закона должны подпадать все», а не только некоторые «избранные граждане».





Эстафету в развитии идей правового государства приняли мыслители последующих, особенно XVIII-XX вв. Положения этой теории отражены в работах английских философов Т. Гоббса, Д. Локка, французского философа, правоведа Ш.Л. Монтескьё, российских А. Радищева, А. Герцена и др. В основных сочинениях Т. Гоббса «Левиафан», «Основы философии» проводится мысль о том, что люди путем договора объединились в государство, чтобы тем самым получить защиту со стороны закона и возможность нормальной жизни. Д. Локк, развивая идеи Т. Гоббса, выдвинул один из основополагающих принципов правового государства, положение о разделении властей на законодательную и исполнительную. Ш.Л. Монтескьё развил далее, вслед за Локком, теорию разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Философское обоснование идеи правового государства наиболее полно представлено в трудах выдающихся немецких философов Г. Гегеля и И. Канта. В знаменитой работе Г. Гегеля «Философия права» глубоко осмысленно и дано понятие гражданского общества, которое органически связано с правовым государством. Такое государство, по Гегелю, характеризуется разделением властей, что теснее связывает их с действием права. И. Кант в своих исследованиях отмечает необходимость для государства опираться на право, строго согласовывать с правом свою деятельность. Он обосновал идею свободы личности, значимость ее защиты от произвола коллективного целого, т.е. государства. Цель закона – обеспечение торжества права. И. Канта, в связи с обоснованием им названных и других подобных идей, принято считать основоположником учения о правовом государстве. Определенный вклад в теорию правового государства внес французский философ и писатель Ж.Ж. Руссо. В сочинении «Об общественном договоре» он выступал против социального неравенства, деспотизма королевской власти. Государство, по Руссо, может возникнуть только в результате договора свободных людей. Оно должно базироваться на законе, регулировать отношения между людьми, определять их права и обязанности.





Процесс зарождения и развития теории правового государства, есть сложный, исторический, многоэтапный процесс. Теория правового государства определила статус и права человека, верховенство закона, ограничение произвола органов государственной власти, принципы разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Как и любая наука, теория правого государства развивалась, и по определению Г. Кельзена (1881-1973), всякое государство – правовое государство, не стоит на месте, а развивается и дает ответы на вопросы, которые возникают и могут возникнуть в будущем, по мере развития концепции правового государства.

Любой закон, в том числе и основной – Конституция, это не догма, а отражение сложившихся общественных отношений. Например, долгое время, во времена СССР, мы жили с конституционной нормой, что коммунистическая партия является направляющей силой. Общество верило в справедливость этой силы. Изменился мир, общественные отношения и эта конституционная норма была утрачена, как не выдержавшая испытание временем и противоречащая теории правового государства.





Все, предлагаемые изменения в Конституцию должны быть выверены с теорией правового государства, служить интересам человека, общества и государства и решать это должен народ, как единственный источник власти, на референдуме.





1. См. Общая теория государства и права, М.Н. Марченко, Москва, Зерцало - М, 2002, том 1, стр. 354