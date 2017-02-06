На дорогах Алматы во время Универсиады появились новые реанимобили

Накануне Универсиады в Алматы проведена масштабная работа по повышению уровня безопасности и противодействия потенциальным чрезвычайным ситуациям.

В дни Универсиады для обеспечения безопасности участников и гостей спортивных мероприятий личный состав сотрудников правоохранительных органов увеличен в 1,5 раза , передает , передает Zakon.kz





На круглосуточное дежурство в эти дни заступает в 2 раза больше сотрудников служб ЧС и на 20% больше техники и вертолетов.





Усилены также городские службы скорой медицинской помощи. Для оказания экстренной помощи в 4-й и 7-й городских больницах были построены вертолетные площадки, закуплено 40 современных реанимобилей с транкинговой связью. Повысилась и скорость оказания медицинской помощи - время прибытия скорой сокращено до 11,5 минут.





Еще в 2016 году в 2 раза был увеличен бюджет материально-технического оснащения городских органов правопорядка, городом приобретена соответствующая спецтехника, а личный состав правоохранительных органов усилен специалистами-кинологами и взрывотехниками.





Как сообщает акимат Алматы, для города дополнительно приобретено 88 дорожно-патрульных автомобилей, 19 машин для оперативных служб ДВД, 5 автобусов для личного состава, 6 автозаков, 1 пожарная автолестница, 4 пожарных мотоцикла, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 77 комплектов сирено-речевых установок и 1 тренировочный модуль «ЛАВА».





Безопасность - один из тех критических факторов, опираясь на которые иностранцы принимают решение о выборе того или иного туристического направления. Накануне Универсиады в Алматы проведена масштабная работа по повышению уровня безопасности и противодействия потенциальным чрезвычайным ситуациям. Предпринятые меры призваны сделать мегаполис еще более комфортным для пребывания как самих алматинцев, так и гостей города.



