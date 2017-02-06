Повысить качество уголовного процесса

Линара Сактаганова

Внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия значительно облегчает доступ к судебной защите, способствует формированию единой судебной практики и обеспечению принципа правовой определенности. Главный ориентир создание простых и удобных для населения инструментов судопроизводства.

Это в ходе презентации проекта информационно-аналитической системы суда и прокуратуры «Заңдылық» отметил председатель Верховного Суда Кайрат Мами. Совместный проект направлен на повышение качества уголовного процесса за счет интеграции Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической системы судебных органов «Төрелік».

Во встрече приняли участие председатель Верховного Суда Кайрат Мами и Генеральный прокурор Жакип Асанов, представители Проекта Европейского Союза по совершенствованию уголовного правосудия в Казахстане, а также судьи и прокуроры из регионов посредством видеоконференцсвязи.

Открывая презентацию проекта, Кайрат Мами отметил, что сервис «Судебный кабинет» стал эффективным инструментом обеспечения доступа к правосудию.

- Благодаря новым электронным сервисам судебной системе удалось избавить граждан от «хождений по судам». Через «Судебный кабинет» в прошлом году в суды поступило 756 435 электронных документов, сообщил Кайрат Мами.

Он также отметил особую роль электронного судопроизводства и в улучшении показателей Казахстана в наиболее значимых международных рейтингах. Наряду с этим председатель Верховного Суда проинформировал о полном оснащении всех залов судебных заседаний средствами аудиовидеофиксации судебных процессов в рамках реализации Плана нации.

- Сегодня судебная система интегрирована с информационными системами многих госорганов. На текущий год запланировано внедрение ряда новых проектов по совершенствованию информационных сервисов. Презентуемая сегодня система «Заңдылық» является очередным шагом внедрения «умных технологий» в уголовном процессе. Главный ориентир для нас создание простых и удобных для населения инструментов, отметил председатель Верховного Суда.

Информацию о новой инновационной разработке Генеральной прокуратуры - информационно-аналитической системе «Заңдылық» представил Генеральный прокурор Жакип Асанов.

Он отметил, что данный проект позволит выработать единую судебную практику и повысить прозрачность уголовного процесса, судьям и прокурорам - проверить точность применения норм уголовного законодательства. Генеральный прокурор назвал прооект велением времени.

- Вот уже 50 лет летаем в космос. Дома через сотовый телефон управляются. Технологии везде: дома, на улице, в машине, на работе. Все это для людей, их комфорта. А вот уголовные дела ведем все еще на бумаге, можно сказать, пишем до сих пор пером и чернилами. В киберэпоху пора и права граждан защищать, широко вовлекая технологии в нашу консервативную работу. Сегодня АИС «Заңдылық» показывает, что мы можем делать лучше. По сути, с одной стороны, уходим от лишнего. С другой, что более важно гдето исключаем человеческий фактор. Уже будет сложно ошибиться с квалификацией деяния. Практика будет однородная. ITтехнологии это только инструмент. Главная задача защита прав граждан, интересов общества, безопасность и развитие страны. В конечном счете доверие народа, отметил Ж. Асанов.

Он также пояснил, что в рамках проекта участникам уголовных процессов через ЭЦП будут доступны обновления по следственным действиям, а также приговоры. Введение системы запланировано на июль 2017 года.

Как сообщил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, цель проекта «Заңдылық» повысить качество уголовного процесса за счет интеграции Единого реестра досудебных расследований и информационно-аналитической системы судебных органов «Төрелік». Ожидается и интеграция с другими базами, включая ГЦВП, которая автоматически будет выдавать сведения об инвалидности, наличии спецзваний у сотрудников полиции и т.п.

В программу будут загружены все нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. К тому же система сможет определять, к примеру, размеры штрафов с учетом МРП на день совершения уголовного правонарушения, особенности при назначении наказаний несовершеннолетним или правильный порядок сложения наказаний.

Реализация системы «Заңдылық» нацелена на повышение качества уголовного правосудия, снижение неэффективного документооборота и жалоб участников процесса на нарушения закона при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Ергали Мабиев, средний срок расследования уголовного дела составляет два-три месяца. Ожидается, что с внедрением системы 80 процентов дел, за исключением таких сложных, как финансовые преступления, будут расследоваться в течение двух-трех дней.

Эксперты заверяют, что при электронном формате исключена возможность исказить либо удалить информацию. К тому же информационная безопасность будет обеспечена в полном объеме.

В свою очередь, заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Кайрат Елибаев проинформировал участников о работе по развитию электронного правосудия основных сервисах судебной системы. Говоря о системе «Судебный кабинет», он отметил возросшую востребованность сервиса. По его данным, в 2013 году в электронном формате было подано всего пять процентов исков, на сегодняшний день их количество составляет уже 81 процент. По его словам, количество пользователей сервисом возросло втрое.

Кайрат Елибаев отметил также такие достижения, как внедрение в судопроизводство видеоконференцсвязи, аудио-, видеофиксации, системы электронного извещения, а также системы «Төрелік».

По данным Департамента, видеоконференцсвязь позволяет дистанционно объединить все регионы в рамках судебного заседания. Судами уже рассмотрено 3 863 материала без этапирования подсудимых.

По итогам мероприятия председатель Верховного Суда и Генеральный прокурор подписали Концепцию совместного проекта.

Завершая работу, Кайрат Мами и Жакип Асанов выразили уверенность в том, что создаваемый сервис будет способствовать более качественному отправлению правосудия по уголовным делам, а также эффективной реализации задач досудебного производства.