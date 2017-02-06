Зачем Путин отправится в путешествие по столицам Средней Азии

Он посетит Таджикистан и Кыргызстан, а также, возможно, Казахстан и Узбекистан. С каждой из этих республик Москва старается поддерживать тесные политические и экономические связи, и с каждой остаются нерешенные вопросы.

В феврале президент России Владимир Путин совершит турне по Средней Азии. Он посетит Таджикистан и Кыргызстан, а также, возможно, Казахстан и Узбекистан. С каждой из этих республик Москва старается поддерживать тесные политические и экономические связи, и с каждой остаются нерешенные вопросы. Если Путин посетит сразу четыре столицы, это станет самой масштабной за последние годы поездкой российского президента по региону. О том, что стоит на повестке дня в каждой из республик, рассказывает « Лента.ру ».





Заслон терроризму

О предстоящем визите Владимира Путина в Таджикистан 27 января сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе рабочей поездки в Душанбе. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и отметил, что запланирована также поездка Владимира Путина в Кыргызстан.

Шувалов участвовал в заседании таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На встрече с президентом Эмомали Рахмоном он, в частности, обсудил вопросы трудовой миграции и анонсировал новый пакет соглашений в этой сфере. Кроме того, российский вице-премьер сообщил о завершении авиационного спора с Таджикистаном.

В ходе визита Путина также будет подписан ряд документов, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода. Глава Минэкономразвития напомнил о сократившемся за последние два года объеме таджикско-российского товарооборота. В 2016 году он составил немногим более 1 миллиарда долларов, тем не менее Российская Федерация не теряет статус главного торгового партнера Таджикистана.









Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости





Политические проблемы между Москвой и Душанбе, если они и существуют, не требуют обсуждения на уровне глав государств. Однако, как указывают эксперты, Таджикистан является наиболее взрывоопасной страной Средней Азии с точки зрения террористической угрозы: там сильны позиции исламистской оппозиции.

Примечательно, что первая поездка Путина в Душанбе в должности президента России в октябре 2001 года почти совпала с началом военной операции сил НАТО в Афганистане, развернутой после терактов 11 сентября в США. Тогда Путин встретился не только с президентом Таджикистана, но и с главой Афганистана Бурхануддином Раббани.

Во время поездки в Таджикистан в сентябре 2015 года Путин тоже коснулся темы террористической угрозы на Ближнем Востоке: «Мы видим, что и здесь, в Таджикистане, вы сталкиваетесь с проблемами, с вылазками определенными, с попытками раскачать ситуацию. Хотел бы сразу сказать, что мы адекватно оцениваем эти угрозы, и вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, хотя видим, что правоохранительные органы и вооруженные силы республики успешно справляются с возникающими проблемами».





Прощание с Атамбаевым





Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, осенью перенесший сердечный приступ, намерен покинуть свой пост.

«Время очень быстротечно, мне грех жаловаться. Через год я уйду с этой работы, и через два-три года будет виднее, что удалось сделать», — заявил Президент Кыргызстана, дав понять, что не намерен оставаться у власти. Атамбаев признался, что не знает, кого народ изберет в следующем году, «но главное — чтобы один человек не смог повернуть страну назад».

В то же время Москве важно понимать, каким будет политическое будущее страны. Кыргызстан как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является вторым после Казахстана главным российским партнером в этом регионе. При этом именно Атамбаев спровоцировал скандал на последнем саммите этой организации, который прошел в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге.









Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости





Ключевой темой повестки было подписание странами — участниками ЕАЭС Таможенного кодекса, базового документа, регламентирующего таможенные правоотношения на территории ЕАЭС. Кодекс готовился несколько лет, и все основные параметры были согласованы. Но в последний момент Кыргызстан отказался подписывать соглашение. Атамбаев заявил, что негативные моменты «временами превалируют» в сотрудничестве стран ЕАЭС, и это плохо сказывается на интеграции республики.

«В конечном итоге кодекс приняли. Но не подписали некоторые сопутствующие документы, — указывает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН Станислав Притчин. — Проблема в том, что у Кыргызстана заканчивается льготный период нахождения в ЕАЭС, и до сих пор не решены вопросы с доступом кыргызских товаров на союзный рынок. Это происходит и в силу внутренних причин — не везде заработали сертификационные лаборатории, и в силу внешних — Казахстан старается максимально отсрочить открытие своего рынка для кыргызских товаров».

Приветствие нового главы Узбекистана





4 декабря 2016 года в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Впервые в истории независимой республики кампания проходила без Ислама Каримова, который скончался 2 сентября.

Сразу после оглашения результатов выборов Владимир Путин пригласил избранного главу Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить Москву с официальным визитом. Встреча лидеров состоится в ближайшие два-три месяца, сообщили в Кремле, однако не уточнили, где именно. Не исключено, что первым в гости приедет Путин.

«Первый визит избранного руководителя любой страны рассматривается как обозначение главных приоритетов на международной арене. Еще на стадии президентской кампании высказывались разные мнения о том, куда новый глава Узбекистана отправится в первую очередь: в Россию, в Казахстан или в Белоруссию», — напоминает Притчин.

С другой стороны, указывает он, если российский президент посетит Душанбе и Бишкек, то логично было бы заехать и в Ташкент. «Если нет договоренности о приезде Мирзиеева в ближайшее время в Москву, — указывает эксперт. — Обстоятельный разговор двух лидеров предпочтительней, чем краткосрочный визит вежливости. Кроме того, основной упор в сотрудничестве Узбекистан делает на двусторонние отношения, и многое зависит от того, какой диалог выстроится у президентов».





Один из основных вопросов в повестке — военно-техническое сотрудничество. Ташкенту, как и Душанбе, необходимо эффективнее противостоять опасности, исходящей из соседнего Афганистана.

В ноябре 2016 года Россия и Узбекистан подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества на следующий год. Кроме того, реализуется программа модернизации и переоснащения вооруженных сил Узбекистана современным российским вооружением и военной техникой до 2020 года.

В Алматы мимо Ашхабада

С президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Владимир Путин общается часто: за последний год лидеры шесть раз встречались и восемь раз созванивались. Назарбаев выступал посредником и в российско-турецких отношениях, и в российско-украинском конфликте. Некоторое время назад он приглашал Путина посетить Алматы и побывать на открытии зимней Универсиады, которая проходит с 28 января по 8 февраля. На открытие спортивного праздника Путин уже не успел, но возможно, приедет на закрытие или чуть позже в феврале.









Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости





Визит Путина в Ашхабад, столицу пятой среднеазиатской республики — Туркмении, не планируется. Последняя встреча с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым состоялась 1 ноября в Сочи. «Нас связывает вековые дружеские отношения, сегодня они органично пополняются нашими взаимоотношениями в двустороннем формате. Я хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация, великая Россия для Туркменистана всегда была, есть и будет стратегическим партнером, а мы этим очень дорожим», — отметил тогда Бердымухамедов.

При этом визит главы Туркмении практически не освещался в прессе. Владимир Путин последний раз был в Ашхабаде десять лет назад. Правда, несколько раз ездил в Туркмению Дмитрий Медведев, когда занимал пост главы государства.

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в республике, никакого движения Ашхабада в сторону Москвы не наблюдается. Туркмения не торопится восстанавливать свое членство в СНГ и не входит в объединение Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Любой межгосударственный договор Ашхабад аккуратно рассматривает на предмет ущерба собственному суверенитету.



