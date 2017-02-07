Индекс потребительских цен за январь 2017 года

К началу 2017 в РК удалось обуздать инфляцию: по итогам января рост цен составил всего 7,9% за год. Для сравнения, 2016 начался скачком цен сразу на 14,4%

По итогам января товары и услуги выросли в цене на 7,9% год-к-году. Для сравнения, январь 2016 показывал удорожание к январю 2015 года сразу на 14,4%.

Значительнее всего подорожали непродовольственные товары - на 9,2%. Продтовары выросли в цене на 9%, платные услуги - на 5,3%.

Наибольший рост цен ощутили потребители Астаны (товары и услуги подорожали на 9,4% к январю 2016), Жамбылской области (+8,8% за год) и ЮКО (+8,6%).

Менее всего изменились цены в Алматинской области - всего +6,6% год-к-году.

Ранее в 2016 году цены на товары и услуги выросли к 2015 на 8,5% (по декабрьским итогам). Продовольственные товары подорожали на 9,7%, непродовольственные - на 9,5%, услуги - на 6,1%.

Для сравнения, по итогам 2015 года отмечался рост к декабрю 2014 сразу на 13,6%. Значительнее всего был скачок в сегменте непродовольственных товаров - сразу на 22,6% за год.

Удорожание сильнее ощутило население с наименьшими доходами* - на 9,5% за год по итогам декабря 2016. Так, для этой группы продтовары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары - на 10%, услуги - на 6,9%.

Для населения с наибольшими доходами цены выросли в среднем на 8,3%, и ощутимее всего - в непродовольственном сегменте: на 9,6% за год.

*Первая группа в таблице включает 10% населения с наименьшими денежными доходами, вторая - 10% населения с наибольшими денежными доходами. Доля продовольственных товаров в структуре расходов семей первой группы составляет 52,7%, во второй - 28,1%, непродовольственных, соответственно - 24,1% и 38,7%, платных услуг - 23,2% и 33,2%