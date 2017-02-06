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Сотрудница букмекерской конторы в ЮКО инсценировала разбойное нападение на себя

6 февраля 2017, 11:02

Подозреваемая инсценировала преступление с целью завладеть деньгами, чтобы улучшить свое материальное положение.


Сотрудница букмекерской конторы инсценировала разбой на 1,5 млн тенге в Южно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба ДВД ЮКО, передает МИА "Казинформ".

«1 февраля в дежурную часть Сарыагашского РУВД поступило сообщение о нападении на одну из букмекерских контор в Сарыагаше. Выехавшие на место происшествия полицейские установили со слов 23-летней сотрудницы, что ночью в контору проникли неизвестные лица в масках, которые угрожая девушке ножом, забрали из кассы около 1,5 млн тенге, после чего скрылись с места преступления»,- говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрировали в РУВД по статье 192 УК КР «Разбой».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что сотрудница конторы сообщила полицейским ложную информацию о разбое. Следствием установлено, что подозреваемая инсценировала преступление с целью завладеть деньгами, чтобы улучшить свое материальное положение. При обыске в доме задержанной полицейские изъяли похищенные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело трем статьям УК РК 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», 419 «Заведомо ложный донос» и 420 «Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод». Подозреваемая, жительница Сарыагашского района, 1993 г.р. находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Фото с сайта zhenskoe-mnenie.ru

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