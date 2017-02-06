По принципу экстерриториальности

Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила очередной пилотный проект, позволяющий сэкономить время казахстанцев: теперь можно оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до одного года вне зависимости от места регистрации в пределах одной области.

Напомним, с сентября прошлого года госкорпорацией внедрен пилотный проект, в рамках которого сотрудники корпорации могут принять заявление на оказание сразу четырех услуг одновременно в зданиях родильных домов. Это регистрация рождения, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним, назначение социальной выплаты на случай социального риска: потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, постановка на очередь в детские дошкольные организации. На сегодняшний день в проекте задействовано 206 роддомов и перинатальных центров по РК.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, наиболее острым вопросом оказалось отсутствие принципа экстерриториальности при приеме документов на назначение пособий, т.е. граждане могли подавать заявление на назначение пособий только по месту постоянной регистрации.

- Другими словами, раньше, если женщина была прописана в Боровом, а родила, например, в перинатальном центре г. Кокшетау, для оформления пособий ей приходилось обращаться в ЦОН по месту прописки, то есть в Боровое. Мы решили эту проблему и разработали механизм применения экстерриториального принципа при приеме заявлений по назначению пособий на рождение ребенка и по уходу за ним. На начальном этапе пилот действует только внутри области, в скором будущем мы планируем ввести экстерриториальность по Казахстану, добавил Д. Еренчинов.

Кроме того, в минувшем году госкорпорация «Правительство для граждан» увеличила количество фронтофисов в Алматы вдвое (с восьми до 16). С созданием госкорпорации все государственные услуги стали доступны в зданиях ЦОН и во фронтофисах центров по выплате пенсий. При этом сотрудники миграционной полиции оказывают услуги по документированию и регистрации граждан только в зданиях ЦОН.

Соб. инф.