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Новости за сегодня

Эльдар Жумагазиев стал заместителем Председателя Правления НПП

 

Решением Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич назначен заместителем Председателя, членом Правления

Эльдар Жумагазиев будет курировать вопросы образования, занятости и социальной сферы, бизнес-коммуникаций на государственном языке и развития IT-сферы. Является председателем Наблюдательного совета дочерней организации - ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка».

Эльдар Жумагазиев родился в Атырауской области. Окончил механический факультет Атырауского института нефти и газа, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политология».

С 1996 по 2002 год работал на руководящих должностях в ряде частных компаний. В 2002-2006 годах работал начальником отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями Департамента внутренней политики Атырауской области, заместителем директора данного Департамента. С 2006 по 2011 годы возглавлял главный региональный медиахолдинг - КГП «Атырау - Акпарат». В 2011-2012 годах руководил управлением внутренней политики акимата Атырауской области.

С февраля 2014 года работает в структуре Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На позиции советника Председателя Правления курировал вопросы PR, связи со СМИ и имиджевой работы. Также занимал должность заместителя Руководителя Аппарата.

С февраля 2016 года по январь 2017 год был переведен на позицию Руководителя Аппарата, где курировал вопросы документооборота, административно-хозяйственной деятельности и развития коммуникаций на государственном языке. Имеет ряд государственных наград.

Добавим, Эльдар Жумагазиев сменил на посту Мурата Абенова, курировавшего вопросы образования и развития человеческого капитала. Мурат Абенов вошел в состав Комитета информационно-коммуникационных технологий и зеленой экономики при Президиуме НПП РК «Атамекен».

 

6 февраля 2017, 11:14
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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