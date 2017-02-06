Эльдар Жумагазиев стал заместителем Председателя Правления НПП

Решением Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич назначен заместителем Председателя, членом Правления

Эльдар Жумагазиев будет курировать вопросы образования, занятости и социальной сферы, бизнес-коммуникаций на государственном языке и развития IT-сферы. Является председателем Наблюдательного совета дочерней организации - ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка».

Эльдар Жумагазиев родился в Атырауской области. Окончил механический факультет Атырауского института нефти и газа, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политология».

С 1996 по 2002 год работал на руководящих должностях в ряде частных компаний. В 2002-2006 годах работал начальником отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями Департамента внутренней политики Атырауской области, заместителем директора данного Департамента. С 2006 по 2011 годы возглавлял главный региональный медиахолдинг - КГП «Атырау - Акпарат». В 2011-2012 годах руководил управлением внутренней политики акимата Атырауской области.

С февраля 2014 года работает в структуре Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На позиции советника Председателя Правления курировал вопросы PR, связи со СМИ и имиджевой работы. Также занимал должность заместителя Руководителя Аппарата.

С февраля 2016 года по январь 2017 год был переведен на позицию Руководителя Аппарата, где курировал вопросы документооборота, административно-хозяйственной деятельности и развития коммуникаций на государственном языке. Имеет ряд государственных наград.

Добавим, Эльдар Жумагазиев сменил на посту Мурата Абенова, курировавшего вопросы образования и развития человеческого капитала. Мурат Абенов вошел в состав Комитета информационно-коммуникационных технологий и зеленой экономики при Президиуме НПП РК «Атамекен».