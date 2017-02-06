Чёрно-белые фотографии знаменитостей в непринуждённой дружеской обстановке
6 февраля 2017, 11:20
Выставка фотографий Марка Романека будет проходить в парижском Colette с 9 по 18 февраля.
За 30 лет работы в шоу-бизнесе американскому кинорежиссёру Марку Романеку доводилось завязывать довольно близкие дружеские отношения со многими известными актёрами и музыкантами. Именно поэтому знаменитости на его фотографиях выглядят совершенно естественно и непринуждённо. Выставка фотографий Марка Романека будет проходить в парижском Colette с 9 по 18 февраля, сообщает Fototelegraf.ru.
Пол Маккартни, Shepperton Studios, 2007 год.
Канье Уэст, Лос-Анджелес, 2005 год.
София Коппола, Нью-Йорк, 1997 год.
Робин Уильямс, Сан-Франциско, 2003 год.
Лил Уэйн, Лос-Анджелес, 2008 год.
Гас Ван Сент, Нью-Йорк, 2003 год.
Хармони Корин, Нашвилл, 2004 год.
Уэс Андерсон, Лос-Анджелес, 1995 год.
Игги Поп, Нью-Йорк, 2002 год.
Леонард Коэн, Лос-Анджелес, 2005 год.
Патти Смит, Лондон, 2000 год.
Джонни Кэш, Хендерсонвилл, 2006 год.
Jay Z, Бруклин, 2004 год.
Тёрстон Мур, Нью-Йорк, 1997 год.
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