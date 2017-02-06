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Чёрно-белые фотографии знаменитостей в непринуждённой дружеской обстановке

6 февраля 2017, 11:20

Выставка фотографий Марка Романека будет проходить в парижском Colette с 9 по 18 февраля.


За 30 лет работы в шоу-бизнесе американскому кинорежиссёру Марку Романеку доводилось завязывать довольно близкие дружеские отношения со многими известными актёрами и музыкантами. Именно поэтому знаменитости на его фотографиях выглядят совершенно естественно и непринуждённо. Выставка фотографий Марка Романека будет проходить в парижском Colette с 9 по 18 февраля, сообщает Fototelegraf.ru.


Пол Маккартни, Shepperton Studios, 2007 год.


Канье Уэст, Лос-Анджелес, 2005 год.


София Коппола, Нью-Йорк, 1997 год.


Робин Уильямс, Сан-Франциско, 2003 год.


Лил Уэйн, Лос-Анджелес, 2008 год.


Гас Ван Сент, Нью-Йорк, 2003 год.


Хармони Корин, Нашвилл, 2004 год.


Уэс Андерсон, Лос-Анджелес, 1995 год.


Игги Поп, Нью-Йорк, 2002 год.


Леонард Коэн, Лос-Анджелес, 2005 год.


Патти Смит, Лондон, 2000 год.


Джонни Кэш, Хендерсонвилл, 2006 год.


Jay Z, Бруклин, 2004 год.


Тёрстон Мур, Нью-Йорк, 1997 год.

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