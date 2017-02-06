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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 321,59 (-1,33), EURKZT_TOD - 346,40/347,00, CNYKZT_TOD = 47,2588 (-0,0070)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 321,59 тенге за доллар (-1,33 тенге), объем торгов - 40 800 тыс. USD (-11 100 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 346,40 тенге за евро, предложение - 347,00 тенге за евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,2588 тенге за юань (-0,0070 тенге), объем торгов - 800 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

6 февраля 2017, 11:16
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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