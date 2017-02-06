В традициях гуманизма

Арыкбай Агыбаев

д. ю. н., профессор, Заслуженный деятель Казахстана

В соответствии с п. 6 ст. 54 Конституции РК Парламент Казахстана имеет право издавать акты об амнистии. Помилование граждан согласно п. 15 ст. 44 Конституции осуществляет Президент Республики Казахстан.

Амнистия и помилование являются актами, которые, не отменяя ни уголовного закона, предусматривающего ответственность за те или иные преступления, ни приговора суда, освобождают от уголовной ответственности или наказания или заменяют назначенное судом наказание более легким. Применение амнистии и помилования является проявлением гуманизма демократического, правового государства, уважением прав и проявлением доверия к лицам, совершившим преступление. В основе издаваемых в Казахстане актов об амнистии и помиловании лежит глубоко народный характер государства, стоящего на страже интересов личности, общества и строящего свою политику на принципах гуманизма.

Акты амнистии обычно принимаются в связи с наступлением в государстве каких-либо знаменательных событий или юбилейных дат. Так, 5 октября 1994 г. принят Закон РК «Об амнистии в связи с Международным годом семьи», 15 июля 1996 г. Закон «Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Конституции Республики Казахстан», 13 июля 1999 г. Закон «Об амнистии в связи с годом единства и преемственности поколений», 29 декабря 2000 г. Закон «Об амнистии в связи с десятилетием принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан», 19 февраля 2002 г. Закон «Об амнистии в связи с десятилетием независимости Республики Казахстан», 9 января 2006 года Закон «Об амнистии в связи с празднованием Дня независимости РК». В 2011 и 2016 годах амнистия объявлялась в связи с юбилеем независимости РК. Акты амнистии носят нормативный характер, распространяются на определенные категории или группы лиц, подпадающие под действие Закона об амнистии.

Амнистия от 5 октября 1994 года освобождала от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления до 5 октября 1994 г. (перечисленные в ст. ст. 13 Закона об амнистии). Также она освобождала от наказания в виде ссылки и высылки осужденных, к которым это наказание было применено в виде основного или дополнительного. Амнистия может освобождать как от основного, так и от дополнительного наказания. Наказание, назначенное судом, амнистией может быть сокращено или заменено более легким. В актах амнистии обычно ограничивается или исключается ее применение к определенным категориям лиц. Амнистия от 15 октября 1994 года не применялась, в частности, к лицам, ранее освободившимся от наказания в порядке помилования; не прошедшим полного курса лечения от алкоголизма, наркомании и венерических заболеваний, ранее судимым более двух раз за умышленное преступление, признанным особо опасными рецидивистами и т.п. Амнистия распространяется на лиц, которые совершили преступление до принятия акта об амнистии или до того срока, который указан в Законе об амнистии. Акт амнистии не распространяется на лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также на тех, наказания которым назначались при опасном или особо опасном рецидиве преступлений (ч. 1 ст. 76 УК РК).

Амнистия от 13 декабря 2016 года распространяется на четыре группы осужденных. Первая группа осужденные за преступления небольшой тяжести.

Среди них есть и социально уязвимые лица, но полную свободу получат далеко не все по словам Генерального прокурора РК, 80 процентов осужденных получат другое наказание, не связанное с лишением свободы, и они будут под постоянным контролем служб пробации КУИС.

К социально уязвимым осужденным относятся несовершеннолетние, беременные женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, мужчины, являющиеся единственным родителем несовершеннолетних детей, инвалиды 1, 2, 3 групп. Женщины в возрасте 50 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, вдовы военнослужащих, погибших при выполнении воинского и интернационального долга, а также женщины, имеющие мужей инвалидов войны, приравненных к ним лиц.

Вторая группа - отбывающие наказание, не связанное с лишением свободы. Третья группа лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Амнистия коснется тех из них, кто относится к категории социально-уязвимых. Амнистия сократит им срок наполовину, на четверть либо 1/5 часть. Четвертая группа, на которую будет распространяться амнистия, это совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести граждане, находящиеся под следствием, а также те, уголовные дела в отношении которых находятся на рассмотрении в судах.

Согласно ст. 5 Закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 г. ни на какое прощение не могут рассчитывать насильники, экстремисты и террористы, рецидивисты, педофилы, убийцы, нарко-сбытчики, лица, совершившие пытки, приговоренные к пожизненному лишению свободы, те, кому смертную казнь заменили в порядке помилования лишением свободы, ранее амнистированные или помилованные, но вновь совершившие преступления, а также лица, совершившие незаконные действия в составе преступных групп.

Помилование - это акт Главы государства, полностью или частично освобождающий осужденного от наказания либо заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким. Помилование может предусматривать также снятие судимости с лиц, ранее отбывающих наказание.

В Казахстане право помилования принадлежит Президенту страны (п. 15 ст. 44 Конституции РК) в отношении граждан, которые были осуждены судами республики.

Помилование осуществляется, как правило, по ходатайству осужденного или его близких родственников, организации трудовых коллективов, комиссий. Если осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы, то рассматриваемое ходатайство может возбуждаться и администрацией уголовно-исполнительных учреждений. Помилование осуществляется актом Главы государства, и поэтому оно не связано какими-либо условиями. Оно может применяться к лицам, осужденным за любое преступление, независимо от его характера и тяжести.

Помилование обычно выражается в замене смертной казни лишением свободы, в полном или частичном освобождении как от основного, так и от дополнительного наказания; в замене неотбытой части лишения свободы более мягким наказанием; в снятии судимости; в освобождении от возмещения материального ущерба, взыскиваемого по приговору или решению судов. По действующему уголовному законодательству акт помилования индивидуально определенного лица, в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, издается Президентом РК. Различие между помилованием и амнистией заключается в том, что акт помилования всегда имеет индивидуальный характер, т.е. каждый раз принимается в отношении одного конкретного лица или ряда конкретных лиц, тогда как акты об амнистиях носят нормативный характер и распространяются на индивидуально неопределенный круг лиц: на всех лиц, отвечающих условиям амнистии.